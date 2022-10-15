Отправлено: - 20:20

- Мы просим, точнее мы требуем от акимата не принимать работы на этой площадке и не оплачивать, пока ее не сделают, как следует, сказал от имени жителей Жалгас КУЛЬТАЕВ, - площадку построили так, что наши дети по-прежнему бегают в соседний двор, там она намного лучше.







[Исправлено: 111, 15.10.2022 - 20:24]

Цитата:Далее..Это..А вот мы выходили с самого начала, и помогали им равнять, и трактора нанимали, и грузовики, сами с лопатами бегали вокруг них.Охраняли по ночам двое суток оборудование, столько пива выпито как говорится..Помогали выгружать, сами планировали что куда и сами же вот вчера начали достраивать дорожки для колясок бетоном..Вот кстати одна дорожка с бетона, с другой стороны другую больше сделали..