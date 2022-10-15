Число участников «Бюджета народного участия» в Костанае увеличилось в 4 раза. Но есть проблемы
Отправлено: 15.10.22 - 18:52
Накануне брифинга в «НГ» пожаловались жильцы дома по Садовой, 73. У них по бюджету народного участия была построена детская площадка. Жители называют ее бедной, сиротской, недовольны не только скудным ее наполнением Читать новость
Друзья, вы правы в том, что приблизительно описывается, потому что не факт что она пройдет. Но, скажу в защиту, чтобы рассчитать количество урн, скамеек, фонарей, то необходимо замерить площадь или протяженность аллеи, площадки. Фонари, какие нужны и ее стоимость обычным гражданам неизвестны, в интернете, я не нашел. Там есть прожектора, сами лампы. Но со столбом их нет. Даже выбрать их тяжело, потому они не подходят по проекту. Скамейки какие нужны, я хочу например дорогую, но стоимость ее высока я не знаю. Было бы хорошо, если были аналогичные проекты до этого, там были бы разные варианты исполнения и ты выбираешь, обсуждаешь. От чего можно было отталкиваться. Какой-то сайт советовали бы, чтобы как конструктор собрать по содержимому, примерную стоимость рассчитать. А рисовать в компьютерных программах я не умею как проектировщик. Нет и дрона, чтобы снять сверху. Приблизительно только если с гугл карт обрисовать. Возможно стоит выехать совместно с авторами, и там решать вместе, что и как будет? Замерить, посмотреть, обсудить. Как вам вариант?
- Мы просим, точнее мы требуем от акимата не принимать работы на этой площадке и не оплачивать, пока ее не сделают, как следует, сказал от имени жителей Жалгас КУЛЬТАЕВ, - площадку построили так, что наши дети по-прежнему бегают в соседний двор, там она намного лучше.
Далее.. Это.. А вот мы выходили с самого начала, и помогали им равнять, и трактора нанимали, и грузовики, сами с лопатами бегали вокруг них. Охраняли по ночам двое суток оборудование, столько пива выпито как говорится.. Помогали выгружать, сами планировали что куда и сами же вот вчера начали достраивать дорожки для колясок бетоном.. Вот кстати одна дорожка с бетона, с другой стороны другую больше сделали..
Ну а механизмов мало, согласен. И брусья около кольца по плану должны были быть, не оказалось. Хорошо хоть старые советские качели остались, две штуки, турник, горку правда распилили на металл.. Но за основой надо как то следить самим.. Это как в хате когда делаешь ремонт под ключ, ты должен быть не только заказчиком, но и жандармом..
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