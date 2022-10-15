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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18226
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 15.10.22 - 20:00
#7981
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Цитата:
Эл-починно:
. Пишут, что накопители заполнены на 95% процентов


покупали то по любой цене, лишь бы наполнить.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
944
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 15.10.22 - 20:01
#7982
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Цитата:
Добринцофф:
Больничные оплачиваются,чё бы не посидеть?

До шести недель в году, если по одной причине на больничном был. Потом 80% от ЗП за счёт больничной кассы.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
944
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 15.10.22 - 20:03
#7983
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Цитата:
alex_60:
покупали то по любой цене, лишь бы наполнить.

Ну да, а как по другому, если по простому не хотят. Теперь Франция, Турция поставляют, тот же газ, только в три дорога. :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19029
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 15.10.22 - 21:58
#7984
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25454
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 15.10.22 - 22:01
#7985
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Скоро, опять - Рождество.
На улице появились музыканты... :lol: :oops:
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