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Число участников «Бюджета народного участия» в Костанае увеличилось в 4 раза. Но есть проблемы
Число участников «Бюджета народного участия» в Костанае увеличилось в 4 раза. Но есть проблемы
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