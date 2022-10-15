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≡ Число участников «Бюджета народного участия» в Костанае увеличилось в 4 раза. Но есть проблемы
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45292
Число участников «Бюджета народного участия» в Костанае увеличилось в 4 раза. Но есть проблемы
Отправлено: 15.10.22 - 18:52
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Накануне брифинга в «НГ» пожаловались жильцы дома по Садовой, 73. У них по бюджету народного участия была построена детская площадка. Жители называют ее бедной, сиротской, недовольны не только скудным ее наполнением
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arman_kst
* arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
844
Число участников «Бюджета народного участия» в Костанае увеличилось в 4 раза. Но есть проблемы
Отправлено: 15.10.22 - 18:52
#1
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Друзья, вы правы в том, что приблизительно описывается. Но, скажу в защиту, чтобы рассчитать количество урн, скамеек, фонарей, то необходимо замерить площадь или протяженность аллеи, площадки. Фонари, какие нужны и ее стоимость обычным гражданам неизвестны, в интернете, я не нашел. Там есть прожектора, сами лампы. Но со столбом их нет. Даже выбрать их тяжело, потому они не подходят по проекту. Скамейки какие нужны, я хочу например дорогую, но стоимость ее высока я не знаю. Было бы хорошо, если были аналогичные проекты до этого, там были бы разные варианты исполнения и ты выбираешь, обсуждаешь. От чего можно было отталкиваться. Какой-то сайт советовали бы, чтобы как конструктор собрать по содержимому, примерную стоимость рассчитать. А рисовать в компьютерных программах я не умею как проектировщик. Нет и дрона, чтобы снять сверху. Приблизительно только если с гугл карт обрисовать.
Возможно стоит выехать совместно с авторами, и там решать вместе, что и как будет? Замерить, посмотреть, обсудить. Как вам вариант?

[Исправлено: arman_kst, 15.10.2022 - 19:06]
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