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"Понадобятся сотни миллиардов тенге" - эксперты о рисках перехода школ на электронные учебники
"Понадобятся сотни миллиардов тенге" - эксперты о рисках перехода школ на электронные учебники
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