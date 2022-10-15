Re: "Понадобятся сотни миллиардов тенге" - эксперты о...

Отправлено: - 18:51

Может лучше выдавать по 2 комплекта учебников. 1 хранить в школе, а второй дома. Тогда отпадает проблема в переноске тяжелых рюкзаков, из-за них же вроде весь сыр-бор. И это будет в разы дешевле чем несколько миллионов планшетов.