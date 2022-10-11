Отправлено: - 18:37

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Пришло наконец то повышение тарифа на отопление и горячую воду, целых 30-ть евриков в месяц. Процентов 25% вышло. Не завидую, тем кто газом отапливает, там в три раза подняли.

Цитата:Друзья газом отапливают,то же сказали что в 3 раза подорожало,платили 100 евро теперь 300 и это за дом 100м2.У меня такая же площадь 30 евро выходит вместе с горячей водой 10м3\месяц примерно.В магазинах то же всё подорожало,а з\п не поднимают ни фига.Говорят на работу вообще стимула нет ходить,периодически берут больничные и сидят дома.