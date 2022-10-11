Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Куратор темы: drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 11.10.22 - 10:07
Цитата:
вопрос,который п..а ,как он тебя не так давно назвал,
остался без ответа.
drakon:
А чем, Крымский Мост, тёте - помешал?..
А чем, Крымский Мост, тёте - помешал?..
вопрос,который п..а ,как он тебя не так давно назвал,
остался без ответа.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 11.10.22 - 10:08
Цитата:
повторение, мать учения.
для лучшего понимания что и как.
наверняка будет.
drakon:
Правильно - сделали...
Правильно - сделали...
повторение, мать учения.
для лучшего понимания что и как.
наверняка будет.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 11.10.22 - 12:00
Цитата:
Да пускай - радвается...
alex_60:
остался без ответа.
остался без ответа.
Да пускай - радвается...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 11.10.22 - 13:12
Цитата:
черт с ним. так говорят.
drakon:
Да пускай
Да пускай
черт с ним. так говорят.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 12.10.22 - 19:19
, //Во время пика холодов наступающей зимы могут замерзнуть целые города Европы, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.///
ну вы там, держитесь.
ну вы там, держитесь.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 12.10.22 - 19:32
Цитата:
Будем - посмотреть...
alex_60:
ну вы там, держитесь.
ну вы там, держитесь.
Будем - посмотреть...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 12.10.22 - 19:45
Цитата:
ну ты то не в городе.
дров много в огруге.
drakon:
Будем - посмотреть..
Будем - посмотреть..
ну ты то не в городе.
дров много в огруге.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 13.10.22 - 11:07
Цитата:
в какую сторону?
drakon:
Будем - посмотреть..
Будем - посмотреть..
в какую сторону?
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 13.10.22 - 11:08
Цитата:
да, пускай радвается,согласен.
drakon:
Да пускай - радвается...
Да пускай - радвается...
да, пускай радвается,согласен.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 15.10.22 - 12:59
Пришло наконец то повышение тарифа на отопление и горячую воду, целых 30-ть евриков в месяц. Процентов 25% вышло. Не завидую, тем кто газом отапливает, там в три раза подняли.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 8936
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 15.10.22 - 18:37
Цитата:
Друзья газом отапливают,то же сказали что в 3 раза подорожало,платили 100 евро теперь 300 и это за дом 100м2.
У меня такая же площадь 30 евро выходит вместе с горячей водой 10м3\месяц примерно.
В магазинах то же всё подорожало,а з\п не поднимают ни фига.
Говорят на работу вообще стимула нет ходить,периодически берут больничные и сидят дома.
Эл-починно:
Пришло наконец то повышение тарифа на отопление и горячую воду, целых 30-ть евриков в месяц. Процентов 25% вышло. Не завидую, тем кто газом отапливает, там в три раза подняли.
Пришло наконец то повышение тарифа на отопление и горячую воду, целых 30-ть евриков в месяц. Процентов 25% вышло. Не завидую, тем кто газом отапливает, там в три раза подняли.
Друзья газом отапливают,то же сказали что в 3 раза подорожало,платили 100 евро теперь 300 и это за дом 100м2.
У меня такая же площадь 30 евро выходит вместе с горячей водой 10м3\месяц примерно.
В магазинах то же всё подорожало,а з\п не поднимают ни фига.
Говорят на работу вообще стимула нет ходить,периодически берут больничные и сидят дома.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 15.10.22 - 18:48
Цитата:
Ну в магазинах, я как то не особо заметил, что бы что то особенно подорожало, кроме хлеба.
А вот на работу, тут кто как устроился. Чего дома сидеть? Ещё больше расходы будут.
На работе люди, кофе или чай, общение, туалет с бумагой и водой.
Добринцофф:
Ну в магазинах, я как то не особо заметил, что бы что то особенно подорожало, кроме хлеба.
А вот на работу, тут кто как устроился. Чего дома сидеть? Ещё больше расходы будут.
На работе люди, кофе или чай, общение, туалет с бумагой и водой.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 15.10.22 - 19:04
А вообще реально сложилось впечатление, что правительству Германии, Украина важнее, чем собственный народ. На востоке Германии уже протесты проходят -проходили. Пишут, что накопители заполнены на 95% процентов, только какой мне и другим толк от того на сколько они их заполнили, когда люди просто не могут оплатить , то по какой цене они его (газ) продают. Когда сами Югославию бомбили, так ничего вроде. Слов нет, если честно.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 7, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 6
|Зарегистрированные пользователи: Добринцофф
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать