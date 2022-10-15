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Три новости в НГ:Первая 23 сентября- 90% проб не отвечают требованиям - эксперты Наццентра заявили о плохом качестве дорог в Костанайской областиВторая 5 октября - Убить сразу несколько зайцев - Зачем будут менять бордюры и асфальт на пр. Абая в Костанае?Третья 12 октября - Что считается нарушением? - О качестве ремонта на карабалыкской и аулиекольской трассах рассказали на брифинге в КостанаеКто не в танке, всё понял, остальным разжую.