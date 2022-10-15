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≡ Украли? Вы всё равно ничего не докажете
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45292
Украли? Вы всё равно ничего не докажете
Отправлено: 15.10.22 - 17:56
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Три новости в НГ:
Первая 23 сентября- 90% проб не отвечают требованиям - эксперты Наццентра заявили о плохом качестве дорог в Костанайской области
Вторая 5 октября - Убить сразу несколько зайцев - Зачем будут менять бордюры и асфальт на пр. Абая в Костанае?
Третья 12 октября - Что считается нарушением? - О качестве ремонта на карабалыкской и аулиекольской трассах рассказали на брифинге в Костанае
Кто не в танке, всё понял, остальным разжую.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
70
Re: Украли? Вы всё равно ничего не докажете
Отправлено: 15.10.22 - 17:56
#1
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Аким города хочет закрыть гештальт Архимеда Бегежановича

....ИЛЬЯС МОЖНО БЕЗ ГЕШТАЛЬТА,СЛОВО ИНОЗАМНОЕ ДА И С ФИЛОСОФИЕЙ НЕ ВСЕ ЗНАКОМЫ....
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