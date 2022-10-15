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≡ "Понадобятся сотни миллиардов тенге" - эксперты о рисках перехода школ на электронные учебники
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45290
"Понадобятся сотни миллиардов тенге" - эксперты о рисках перехода школ на электронные учебники
Отправлено: 15.10.22 - 14:43
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Эксперты в сфере образования прокомментировали инициативу Министерства просвещения и правительства по отказу школ от бумажных учебников и оценили программу "Комфортная школа".
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18220
Re: "Понадобятся сотни миллиардов тенге" - эксперты о...
Отправлено: 15.10.22 - 14:43
#1
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не понимаю почему у учителей такие
огромные зарплаты.
во первых они ничему не учат, потому что
самим бы учится еще надо.
во вторых вся учеба в интернете.
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