Re: "Понадобятся сотни миллиардов тенге" - эксперты о...

Отправлено: - 14:43

не понимаю почему у учителей такие

огромные зарплаты.

во первых они ничему не учат, потому что

самим бы учится еще надо.

во вторых вся учеба в интернете.