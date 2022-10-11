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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 532 из 532«1...530531532
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Куратор темы: drakon
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18219
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 11.10.22 - 10:07
#7966
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Цитата:
drakon:
А чем, Крымский Мост, тёте - помешал?..


вопрос,который п..а ,как он тебя не так давно назвал,
остался без ответа.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18219
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 11.10.22 - 10:08
#7967
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Цитата:
drakon:
Правильно - сделали...


повторение, мать учения.
для лучшего понимания что и как.
наверняка будет.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25453
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 11.10.22 - 12:00
#7968
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Цитата:
alex_60:
остался без ответа.

Да пускай - радвается... :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18219
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 11.10.22 - 13:12
#7969
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Цитата:
drakon:
Да пускай


черт с ним. так говорят.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18219
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 12.10.22 - 19:19
#7970
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, //Во время пика холодов наступающей зимы могут замерзнуть целые города Европы, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.///

ну вы там, держитесь.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25453
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 12.10.22 - 19:32
#7971
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Цитата:
alex_60:
ну вы там, держитесь.

Будем - посмотреть... :lol: :-P
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18219
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 12.10.22 - 19:45
#7972
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Цитата:
drakon:
Будем - посмотреть..


ну ты то не в городе.
дров много в огруге.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18219
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 13.10.22 - 11:07
#7973
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Цитата:
drakon:
Будем - посмотреть..


в какую сторону?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18219
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 13.10.22 - 11:08
#7974
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Цитата:
drakon:
Да пускай - радвается...


да, пускай радвается,согласен.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
938
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 15.10.22 - 12:59
#7975
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Пришло наконец то повышение тарифа на отопление и горячую воду, целых 30-ть евриков в месяц. Процентов 25% вышло. Не завидую, тем кто газом отапливает, там в три раза подняли. ;-)
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