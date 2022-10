Отправлено: - 01:36

Эл-починно:

Невозможно объяснить, что такое Матрица... Ты должен увидеть это сам. Не поздно отказаться. Потом пути назад не будет.

"... And Allah will rain the fire of the just"down on Zion and America, the two satans,

Цитата:Цитата: