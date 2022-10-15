Прогноз на 5 дней
ясно+12°C
  • 765 мм рт.ст.
  • 62% влажность
  • Ю-ЮВ, 3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Юношеская сборная Костанайской области по боксу будет сформирована по итогам мемориального турнира
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45289
Юношеская сборная Костанайской области по боксу будет сформирована по итогам мемориального турнира
Отправлено: 15.10.22 - 12:19
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полуфинальные и финальные бои показали, что в области есть очень перспективные молодые боксеры, которым вполне по силам побороться за самые высокие призовые места в юношеском чемпионате Казахстана.
Читать новость

юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2866
Re: Юношеская сборная Костанайской области по боксу будет...
Отправлено: 15.10.22 - 12:19
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а от чего умер младший Розинов в таком, ещё молодом возрасте?
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 45, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 45
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS