Отправлено: - 22:50

Эл-починно:

Ну это мелко как то, когда сам против диктатуры

Эл-починно:

Тут ведь как, кто понял, тот понял, кто нет, не судьба...

Цитата:Тогда зачем вы смотрите матрицу?)Цитата:Судьбы нетЕсть выборИ он всегда кем то продуманИли вы просто не поняли матрицу?)))