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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.10.22 - 11:14
в повестке обсуждение актуальных вопросов сотрудничества
ключевых приоритетов деятельности организации.
Эмир Катара тоже встретится с лидерами стран.
ключевых приоритетов деятельности организации.
Эмир Катара тоже встретится с лидерами стран.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.10.22 - 11:16
встреча кстати юбилейная.
VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии,
приурочен к 30-летию инициативы о созыве СВМДА и
собрал вместе глав 11 государств.
VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии,
приурочен к 30-летию инициативы о созыве СВМДА и
собрал вместе глав 11 государств.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.10.22 - 11:17
Кроме того, пройдет заседании Совета глав государств СНГ
и саммите "Центральная Азия – Россия".//
и саммите "Центральная Азия – Россия".//
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.10.22 - 11:19
Путин и Эрдоган также обсудят вопрос создания
газового хаба в Турции для Европы, вместо северных потоков.
газового хаба в Турции для Европы, вместо северных потоков.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.06.09
- Сообщений:
- 4856
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.10.22 - 21:01
Архимед Мухамбетов. 7 лет аким области! Задали вопросы, которые долго ждали костанайцы.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.10.22 - 21:16
Цитата:
"Ata topraklarımızda… ("На земле наших предков")", - написал турецкий лидер на своей странице в Instagram под фотографиями из столицы Казахстана.
О,как
alex_60:
Путин и Эрдоган также обсудят вопрос создания газового хаба в Турции для Европы, вместо северных потоков.
Путин и Эрдоган также обсудят вопрос создания газового хаба в Турции для Европы, вместо северных потоков.
"Ata topraklarımızda… ("На земле наших предков")", - написал турецкий лидер на своей странице в Instagram под фотографиями из столицы Казахстана.
О,как
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.10.22 - 21:17
Абайка, выходи на смену, аннексию проспите
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.10.22 - 21:33
Цитата:
Цитата:
Вы доверяете этим 80%?
saba:
Вы любите другую страну в ущерб. своей собственной. а я должен вам доверять?
Вы любите другую страну в ущерб. своей собственной. а я должен вам доверять?
Цитата:
В 2021 году только 19,4% казахстанцев в возрасте от 18 до 27 лет пошли служить в казахстанскую армию, а 80,6% людей, подлежащих призыву, на военную службу не попали, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на Ranking.kz.
Вы доверяете этим 80%?
(Полноправные пользователи)
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- 28.05.18
- Сообщений:
- 3452
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.10.22 - 10:31
Цитата:
Историческая родина многих тюркских народов.
Здесь:
maxsaf:
"Ata topraklarımızda… ("На земле наших предков")", - написал турецкий лидер на своей странице в Instagram под фотографиями из столицы Казахстана. О,как
"Ata topraklarımızda… ("На земле наших предков")", - написал турецкий лидер на своей странице в Instagram под фотографиями из столицы Казахстана. О,как
Историческая родина многих тюркских народов.
Здесь:
https://www.aa.com.tr/ru/%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B8-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B-%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0/2189136
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 737
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.10.22 - 13:44
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.10.22 - 18:54
Астана уже третий день пуп землм.
саммит за саммитом.
Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) —30 лет.
Россия, Китай, Казахстан, Иран - 27 стран. 28стал Кувейт на этой встрече.
Далее заседание Совета глав государств СНГ, присутствовали15-6=9
прибалты,Грузия,ЯУкраина.
У президента Молдовы что с графиком не совпало.
сегодня.
Саммит «Центральная Азия – Россия».
Токаев выступил
/ "Главный посыл должен заключаться в нерушимости нашей дружбы, добрососедства и стратегического партнерства. Мы должны эффективно противостоять любым попыткам размежевания наших народов. Нужно своевременно принять комплекс совместных мер, которые позволят обеспечить незыблемость наших исторических и культурных ценностей. Актуальной задачей является укрепление связей между молодежью наших стран, расширение сотрудничества в сфере образования", – подчеркнул Токаев.//
саммит за саммитом.
Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) —30 лет.
Россия, Китай, Казахстан, Иран - 27 стран. 28стал Кувейт на этой встрече.
Далее заседание Совета глав государств СНГ, присутствовали15-6=9
прибалты,Грузия,ЯУкраина.
У президента Молдовы что с графиком не совпало.
сегодня.
Саммит «Центральная Азия – Россия».
Токаев выступил
/ "Главный посыл должен заключаться в нерушимости нашей дружбы, добрососедства и стратегического партнерства. Мы должны эффективно противостоять любым попыткам размежевания наших народов. Нужно своевременно принять комплекс совместных мер, которые позволят обеспечить незыблемость наших исторических и культурных ценностей. Актуальной задачей является укрепление связей между молодежью наших стран, расширение сотрудничества в сфере образования", – подчеркнул Токаев.//
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13112
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.10.22 - 21:39
Цитата:
Это вам так кажется мистер Саф)
maxsaf:
Абайка, выходи на смену, аннексию проспите
Абайка, выходи на смену, аннексию проспите
Это вам так кажется мистер Саф)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13112
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.10.22 - 21:40
Цитата:
Ни одного вопроса котрый был бы актуален так и не дождался
Одни гэги,мемы и кеки
Алиса:
Архимед Мухамбетов. 7 лет аким области! Задали вопросы, которые долго ждали костанайцы.
Архимед Мухамбетов. 7 лет аким области! Задали вопросы, которые долго ждали костанайцы.
Ни одного вопроса котрый был бы актуален так и не дождался
Одни гэги,мемы и кеки
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13112
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.10.22 - 21:42
Нестандартный вопрос
Кто смотрел матрицу и почему она так актуальна?
Не пойму
Кто смотрел матрицу и почему она так актуальна?
Не пойму
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 937
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.10.22 - 21:50
Цитата:
Так это вы президент Костаная?
Цитата:
Тут понималка нужна
Вот тоже не пойму, как Германия и Франция Минские соглашения подписывали, как гаранты? А сегодня войну поддерживают.
[Исправлено: Эл-починно, 14.10.2022 - 21:57]
abaika95:
Ни одного вопроса котрый был бы актуален так и не дождался
Ни одного вопроса котрый был бы актуален так и не дождался
Так это вы президент Костаная?
Цитата:
abaika95:
Не пойму
Не пойму
Тут понималка нужна
Вот тоже не пойму, как Германия и Франция Минские соглашения подписывали, как гаранты? А сегодня войну поддерживают.
[Исправлено: Эл-починно, 14.10.2022 - 21:57]
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