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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18216
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.10.22 - 11:14
#2761
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в повестке обсуждение актуальных вопросов сотрудничества
ключевых приоритетов деятельности организации.
Эмир Катара тоже встретится с лидерами стран.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18216
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.10.22 - 11:16
#2762
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встреча кстати юбилейная.
VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии,
приурочен к 30-летию инициативы о созыве СВМДА и
собрал вместе глав 11 государств.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18216
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.10.22 - 11:17
#2763
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Кроме того, пройдет заседании Совета глав государств СНГ
и саммите "Центральная Азия – Россия".//
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18216
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.10.22 - 11:19
#2764
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Путин и Эрдоган также обсудят вопрос создания
газового хаба в Турции для Европы, вместо северных потоков.
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4856
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.10.22 - 21:01
#2765
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Архимед Мухамбетов. 7 лет аким области! Задали вопросы, которые долго ждали костанайцы.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17351
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.10.22 - 21:16
#2766
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Цитата:
alex_60:
Путин и Эрдоган также обсудят вопрос создания газового хаба в Турции для Европы, вместо северных потоков.




"Ata topraklarımızda… ("На земле наших предков")", - написал турецкий лидер на своей странице в Instagram под фотографиями из столицы Казахстана.

О,как :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17351
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.10.22 - 21:17
#2767
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Абайка, выходи на смену, аннексию проспите :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17351
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.10.22 - 21:33
#2768
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Цитата:
saba:
Вы любите другую страну в ущерб. своей собственной. а я должен вам доверять?

Цитата:
В 2021 году только 19,4% казахстанцев в возрасте от 18 до 27 лет пошли служить в казахстанскую армию, а 80,6% людей, подлежащих призыву, на военную службу не попали, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на Ranking.kz.

Вы доверяете этим 80%? :lol:
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3452
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.10.22 - 10:31
#2769
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Цитата:
maxsaf:
"Ata topraklarımızda… ("На земле наших предков")", - написал турецкий лидер на своей странице в Instagram под фотографиями из столицы Казахстана. О,как


Историческая родина многих тюркских народов.

Здесь:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
737
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.10.22 - 13:44
#2770
Комментарий удален модератором.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18216
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.10.22 - 18:54
#2771
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Астана уже третий день пуп землм.
саммит за саммитом.
Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) —30 лет.
Россия, Китай, Казахстан, Иран - 27 стран. 28стал Кувейт на этой встрече.
Далее заседание Совета глав государств СНГ, присутствовали15-6=9
прибалты,Грузия,ЯУкраина.
У президента Молдовы что с графиком не совпало.
сегодня.
Саммит «Центральная Азия – Россия».
Токаев выступил
/ "Главный посыл должен заключаться в нерушимости нашей дружбы, добрососедства и стратегического партнерства. Мы должны эффективно противостоять любым попыткам размежевания наших народов. Нужно своевременно принять комплекс совместных мер, которые позволят обеспечить незыблемость наших исторических и культурных ценностей. Актуальной задачей является укрепление связей между молодежью наших стран, расширение сотрудничества в сфере образования", – подчеркнул Токаев.//
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13112
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.10.22 - 21:39
#2772
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Цитата:
maxsaf:
Абайка, выходи на смену, аннексию проспите

Это вам так кажется мистер Саф)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13112
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.10.22 - 21:40
#2773
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Цитата:
Алиса:
Архимед Мухамбетов. 7 лет аким области! Задали вопросы, которые долго ждали костанайцы.

Ни одного вопроса котрый был бы актуален так и не дождался
Одни гэги,мемы и кеки
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13112
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.10.22 - 21:42
#2774
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Нестандартный вопрос
Кто смотрел матрицу и почему она так актуальна?
Не пойму
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
937
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.10.22 - 21:50
#2775
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Цитата:
abaika95:
Ни одного вопроса котрый был бы актуален так и не дождался

Так это вы президент Костаная? :lol:
Цитата:
abaika95:
Не пойму

Тут понималка нужна :lol:
Вот тоже не пойму, как Германия и Франция Минские соглашения подписывали, как гаранты? А сегодня войну поддерживают.

[Исправлено: Эл-починно, 14.10.2022 - 21:57]
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