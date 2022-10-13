Отправлено: - 09:43

Kairat stayer:

Украина длительное время просит у США и Запада предоставить им зенитно-ракетные комплексы, те-же NASAMS или другие, чтобы закрыть небо. Переговоры с Израилем и другими странами вели. В настоящее время, Украина использует в основном С-300 и мобильные зенитно-ракетные комплексы Stinger и tarstreak, у последних дальность поражения небольшая.

Kairat stayer:

Ну, как выше предполагал, отмечают, что Германия поставит Украине первую из обещанных ранее четырех современных систем противовоздушной обороны (ПВО) средней дальности IRIS-T SLM Infra Red Imaging System Tail в течение нескольких дней. Об этом заявила министр обороны Германии Кристин Ламбрехт. Позже Киеву направят остальные три ПВО.

На днях в этой ветке отмечал:Цитата:Цитата:Первые комплексы NASAMS прибудут на Украину в самое ближайшее время, об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби. По его словам, Вашингтон отслеживает доставку первых двух NASAMS Киеву. NASAMS может перехватывать цели летящие со скоростью до 1000 метров в секунду, это 3600 км/час. То есть любой самолет или крылатую ракету. Вероятность поражения цели одной ракетой — 0,85. То есть, перехват выпущенных ракет до 85%.Начиная с версии 2, комплекс использует новый радар AN/MPQ-64F1/A3 с инструментальной дальностью обнаружения 120 километров, предыдущая версия имела дальность только 75 километров. Пока непонятно какая версия будет поставлена. Дальность поражения от 30 до 40 километров, высота до 16 километров.В настоящее время, первостепенная задача закрыт небо над Украиной, что и будут решаться силами коалиции. С целью недопущения дальнейшего уничтожения объектов критической инфраструктуры.