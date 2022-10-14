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≡ Убийство на улице Мира - Прокурор просит 9 лет колонии для жителя Рудного
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45287
Убийство на улице Мира - Прокурор просит 9 лет колонии для жителя Рудного
Отправлено: 14.10.22 - 19:19
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В прениях прокурор Нино КАПАНАДЗЕ настаивала на умышленном убийстве. Подсудимый же доказывал - Зенченко первым попытался его задушить, а он лишь оборонялся. В последнем слове он просил прощения у сестры убитого.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
978
Re: Убийство на улице Мира - Прокурор просит 9 лет колонии для...
Отправлено: 14.10.22 - 19:19
#1
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Цитата:
Прения по делу 27-летнего жителя Рудного Захара БУТОРИНА прошли сегодня, 14 октября, в специализированном межрайонном уголовном суде Костанайской области. Его обвиняют в убийстве 54-летнего Сергея Зенченко - по данным следствия, после двух совместно распитых бутылок «Таласа» Буторин нанес ему 10 ножевых ранений.

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Ну никогда такого не было и вот опять...
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