Среди получивших помилование 35-летний Станислав Богданов, который был осуждён за убийство с особой жестокостью и разбой. Он провёл в тюрьме 10 лет и должен был провести там ещё чуть больше. Жителя Великого Новгорода Станислава Богданова приговорили к 23 годам лишения свободы за убийство мирового судьи Сергея Жиганова. Об этом 17 июля 2013 сообщалось на сайте областной прокуратуры. Богданов признан виновным по статьям УК РФ 105 (убийство), 162 (разбой), 325 (похищение паспорта или иного важного личного документа) и 158 (кража).
В ночь на 24 сентября 2012 года 25-летний Богданов был в гостях у 32-летнего Жиганова в поселке Крестцы Новгородской области. Между мужчинами возникла ссора, в ходе которой Богданов нанес судье 40 ударов кочергой. Затем он сорвал с шеи потерпевшего золотую цепочку стоимостью 28 тысяч рублей, отобрал у него банковские карты и потребовал раскрыть пин-коды. После этого Богданов добил раненого, несколько раз бросив ему на голову гантель. Уходя, преступник забрал с собой паспорт и служебное удостоверение судьи.
КГСПС: После того, как Запад вложил в проект Украина миллиарды, можно ли говорить, что украинцы будут освобождать именно СВОЮ территорию?
Никто не хочет в "радиоактивный пепел" превращаться. Недавно отмечал, что цивилизованные страны готовы вложить в восстановление Украины до 800 миллиардов долларов. Пропагандист Дмитрий Киселев, ранее говорил, что в случае угроз России, якобы Запад превратим в «радиоактивный пепел».
Kairat stayer: Украина длительное время просит у США и Запада предоставить им зенитно-ракетные комплексы, те-же NASAMS или другие, чтобы закрыть небо. Переговоры с Израилем и другими странами вели. В настоящее время, Украина использует в основном С-300 и мобильные зенитно-ракетные комплексы Stinger и tarstreak, у последних дальность поражения небольшая.
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Kairat stayer: Ну, как выше предполагал, отмечают, что Германия поставит Украине первую из обещанных ранее четырех современных систем противовоздушной обороны (ПВО) средней дальности IRIS-T SLM Infra Red Imaging System Tail в течение нескольких дней. Об этом заявила министр обороны Германии Кристин Ламбрехт. Позже Киеву направят остальные три ПВО.
Первые комплексы NASAMS прибудут на Украину в самое ближайшее время, об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби. По его словам, Вашингтон отслеживает доставку первых двух NASAMS Киеву. NASAMS может перехватывать цели летящие со скоростью до 1000 метров в секунду, это 3600 км/час. То есть любой самолет или крылатую ракету. Вероятность поражения цели одной ракетой — 0,85. То есть, перехват выпущенных ракет до 85%.
Начиная с версии 2, комплекс использует новый радар AN/MPQ-64F1/A3 с инструментальной дальностью обнаружения 120 километров, предыдущая версия имела дальность только 75 километров. Пока непонятно какая версия будет поставлена. Дальность поражения от 30 до 40 километров, высота до 16 километров.
В настоящее время, первостепенная задача закрыт небо над Украиной, что и будут решаться силами коалиции. С целью недопущения дальнейшего уничтожения объектов критической инфраструктуры.
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