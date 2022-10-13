Отправлено: - 21:33

saba:

Вы любите другую страну в ущерб. своей собственной. а я должен вам доверять?

В 2021 году только 19,4% казахстанцев в возрасте от 18 до 27 лет пошли служить в казахстанскую армию, а 80,6% людей, подлежащих призыву, на военную службу не попали, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на Ranking.kz.

Цитата:Цитата:Вы доверяете этим 80%?