saba: Вы любите другую страну в ущерб. своей собственной. а я должен вам доверять?
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В 2021 году только 19,4% казахстанцев в возрасте от 18 до 27 лет пошли служить в казахстанскую армию, а 80,6% людей, подлежащих призыву, на военную службу не попали, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на Ranking.kz.
Астана уже третий день пуп землм. саммит за саммитом. Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) —30 лет. Россия, Китай, Казахстан, Иран - 27 стран. 28стал Кувейт на этой встрече. Далее заседание Совета глав государств СНГ, присутствовали15-6=9 прибалты,Грузия,ЯУкраина. У президента Молдовы что с графиком не совпало. сегодня. Саммит «Центральная Азия – Россия». Токаев выступил / "Главный посыл должен заключаться в нерушимости нашей дружбы, добрососедства и стратегического партнерства. Мы должны эффективно противостоять любым попыткам размежевания наших народов. Нужно своевременно принять комплекс совместных мер, которые позволят обеспечить незыблемость наших исторических и культурных ценностей. Актуальной задачей является укрепление связей между молодежью наших стран, расширение сотрудничества в сфере образования", – подчеркнул Токаев.//
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