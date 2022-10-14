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≡ Фальшивомонетчики печатали поддельные доллары в Рудном
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45287
Фальшивомонетчики печатали поддельные доллары в Рудном
Отправлено: 14.10.22 - 13:52
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Поддельные 100-долларовые купюры сбывались на территории Костанайской области. Группу фальшивомонетчиков задержали при очередной попытке сбыта в Рудном сотрудники департамента АФМ по Костанайской области.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5560
Re: Фальшивомонетчики печатали поддельные доллары в Рудном
Отправлено: 14.10.22 - 13:52
#1
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Такие доллары и я могу напечатать. Нынче эти деньги последнего образца очень сильно защищены
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11540
Re: Фальшивомонетчики печатали поддельные доллары в Рудном
Отправлено: 14.10.22 - 17:22
#2
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На принтере цветном печатали? :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18216
Фальшивомонетчики печатали поддельные доллары в Рудном
Отправлено: 14.10.22 - 18:35
#3
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Цитата:
Vit:
На принтере цветном печатали?


на али экспрессе наверное есть специальные принтеры для печатания денег.
не удивлюсь.
и на один вид банкнот, или мульти вариант.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
930
Фальшивомонетчики печатали поддельные доллары в Рудном
Отправлено: 14.10.22 - 18:50
#4
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Цитата:
Vit:
На принтере цветном печатали?

На чёрно-белом, потом масляными красками раскрашиваешь, как настоящие получаются. :lol:
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