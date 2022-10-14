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≡ Два шестилетних мальчика умерли при странных обстоятельствах в Рудном
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45285
Два шестилетних мальчика умерли при странных обстоятельствах в Рудном
Отправлено: 14.10.22 - 16:00
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В мессенджерах сейчас распространяют аудио, на котором женщина пересказывает новости своей знакомой и говорит, что причиной смерти могли стать наркотики. В управлении здравоохранения отметили, что причина смерти еще выясняется.
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
315
Re: Два шестилетних мальчика умерли при странных обстоятельствах...
Отправлено: 14.10.22 - 16:00
#1
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Ужас какой!!!
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1617
Re: Два шестилетних мальчика умерли при странных обстоятельствах...
Отправлено: 14.10.22 - 16:18
#2
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Ужасно. Соболезную родителям.

Странно, почему действие от наркотиков наступило так поздно, когда детей спать уложила только.
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