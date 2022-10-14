Прогноз на 5 дней
переменная облачность+14°C
  • 762 мм рт.ст.
  • 54% влажность
  • Ю-ЮЗ, 8 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Иск дачников к акиму Костаная все-таки будет рассмотрен в суде
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45285
Иск дачников к акиму Костаная все-таки будет рассмотрен в суде
Отправлено: 14.10.22 - 13:46
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Члены ПК «Юбилейный» оспаривают законность постановления акимата города об утверждении проекта детальной планировки микрорайона Юбилейный (II очередь), что означает застройку многоэтажками территории садового общества.
Читать новость

сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5560
Re: Иск дачников к акиму Костаная все-таки будет рассмотрен в...
Отправлено: 14.10.22 - 13:46
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Судья Салькеева отказывает в иске, а судья Исмагулова возвращает обратно. Ну и дела, замордуют, загоняют и глазом не моргнув
Профайл Посетить вебсайт
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2865
Re: Иск дачников к акиму Костаная все-таки будет рассмотрен в...
Отправлено: 14.10.22 - 15:53
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
будут тянуть кота за текстикулы, как было со строительством общаги для медухи. А стройка будет во всю идти..
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 29, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 28
Зарегистрированные пользователи: drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS