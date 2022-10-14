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Иск дачников к акиму Костаная все-таки будет рассмотрен в суде
Иск дачников к акиму Костаная все-таки будет рассмотрен в суде
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