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≡ Костанайских журналистов не пустили на встречу с первым заместителем председателя антикора
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45285
Костанайских журналистов не пустили на встречу с первым заместителем председателя антикора
Отправлено: 14.10.22 - 15:14
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Журналисты разных изданий подошли заранее — на регистрацию. И наткнулись на человека с листками в руках, который сообщил, что «вы не пройдете, вас в списках нет». При этом не пустили в зал еще и «внесписочного» предпринимателя.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25453
Re: Костанайских журналистов не пустили на встречу с первым...
Отправлено: 14.10.22 - 15:14
#1
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И журналистов НГ, тоже не - пустили?... :-o
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
474
Костанайских журналистов не пустили на встречу с первым заместителем председателя антикора
Отправлено: 14.10.22 - 15:50
#2
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Надо было пятеру сунуть. Никто не догадался же....
*шутка* - на всякий случай....

[Исправлено: vofkakst, 14.10.2022 - 16:06]
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