Отправлено: - 15:14

Журналисты разных изданий подошли заранее — на регистрацию. И наткнулись на человека с листками в руках, который сообщил, что «вы не пройдете, вас в списках нет». При этом не пустили в зал еще и «внесписочного» предпринимателя.