Re: «Он умеет втираться в доверие людей!» - Житель Костаная...

Отправлено: - 14:11

Лет десять назад в Рудном два брата с очень известной фамилией на А, один из которых был нотариусом, обманули больше ста человек со лживыми вахтой, брали за услуги, на дорогу и даже забирали оплату за объекты. Вышли сухими ибо прокуроры не нашли состава, однако в соцсетях такая буря началось, что младший из братьев написал жалобу на меня и обвинил в клевете. Видимо в органах уже знали эту историю, тут уже следовать заступился за меня.