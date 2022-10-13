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«Он умеет втираться в доверие людей!» - Житель Костаная подозревается в том, что обманул знакомых на сотни миллионов тенге
«Он умеет втираться в доверие людей!» - Житель Костаная подозревается в том, что обманул знакомых на сотни миллионов тенге
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45285
«Он умеет втираться в доверие людей!» - Житель Костаная подозревается в том, что обманул знакомых на сотни миллионов тенге
Отправлено: 13.10.22 - 12:59
Житель областного центра со звучным именем Александр Македонский был задержан полицией 30 сентября. Проводится расследование по фактам совершения мошенничества. В полиции сообщили, что он подозревается в хищении денежных средств в размере 115 млн тенге.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 19015
Re: «Он умеет втираться в доверие людей!» - Житель Костаная...
Отправлено: 13.10.22 - 12:59
Хех..
Как все предсказуемо..
Начали вместе дело, попали на бабки, теперь винят друг друга..
Просто не разбогатели резко..
А если б разбогатели, то носили бы его на руках и писали стихи ему в НГ..
Как все предсказуемо..
Начали вместе дело, попали на бабки, теперь винят друг друга..
Просто не разбогатели резко..
А если б разбогатели, то носили бы его на руках и писали стихи ему в НГ..
«Он умеет втираться в доверие людей!» - Житель Костаная подозревается в том, что обманул знакомых на сотни миллионов тенге
Отправлено: 13.10.22 - 13:10
помню в НГ десять лет назад
было интервью с бизнес-консультантом Александром Македонским
о его книге «Человек совершенный»: сверхрационализм".
было интервью с бизнес-консультантом Александром Македонским
о его книге «Человек совершенный»: сверхрационализм".
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Рудный
- Регистрация:
- 07.08.19
- Сообщений:
- 315
Re: «Он умеет втираться в доверие людей!» - Житель Костаная...
Отправлено: 13.10.22 - 13:14
Александр Македонский заметил среди своих воинов человека по имени Александр, который во время сражений постоянно обращался в бегство. И он сказал ему: — Прошу тебя, либо преодолей трусость, либо измени своё имя, дабы сходство наших имён никого не вводило в заблуждение.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2865
Re: «Он умеет втираться в доверие людей!» - Житель Костаная...
Отправлено: 13.10.22 - 14:40
а зачем прическу на фото замылили?
Т
Модератор(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 1471
«Он умеет втираться в доверие людей!» - Житель Костаная подозревается в том, что обманул знакомых на сотни миллионов тенге
Отправлено: 13.10.22 - 14:42
Цитата:
Фото нам предоставили в таком виде
юля елиссева:
а зачем прическу на фото замылили?
а зачем прическу на фото замылили?
Фото нам предоставили в таком виде
«Он умеет втираться в доверие людей!» - Житель Костаная подозревается в том, что обманул знакомых на сотни миллионов тенге
Отправлено: 13.10.22 - 14:54
Цитата:
вот анфас
думаю А. М. в Кустанае немного.
хотя черт его знает, может их немерено..
[Исправлено: alex_60, 13.10.2022 - 15:01]
юля елиссева:
а зачем прическу на фото замылили?
а зачем прическу на фото замылили?
вот анфас
думаю А. М. в Кустанае немного.
хотя черт его знает, может их немерено..
[Исправлено: alex_60, 13.10.2022 - 15:01]
Re: «Он умеет втираться в доверие людей!» - Житель Костаная...
Отправлено: 13.10.22 - 14:55
а вот в НГ интервью не сохранилось
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 1191
Re: «Он умеет втираться в доверие людей!» - Житель Костаная...
Отправлено: 13.10.22 - 15:52
Цитата:
а точно тот самый?) мало ли, как говорится)
alex_60:
вот анфас
вот анфас
а точно тот самый?) мало ли, как говорится)
«Он умеет втираться в доверие людей!» - Житель Костаная подозревается в том, что обманул знакомых на сотни миллионов тенге
Отправлено: 13.10.22 - 15:58
Цитата:
так я же написал
Цитата:
lavprof:
а точно тот самый?) мало ли, как говорится)
а точно тот самый?) мало ли, как говорится)
так я же написал
Цитата:
alex_60:
думаю А. М. в Кустанае немного.
хотя черт его знает, может их немерено..
думаю А. М. в Кустанае немного.
хотя черт его знает, может их немерено..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 11538
«Он умеет втираться в доверие людей!» - Житель Костаная подозревается в том, что обманул знакомых на сотни миллионов тенге
Отправлено: 13.10.22 - 16:34
Таких Македонских в городе сотни,тысячи. И скорей всего все встречались ,каждый в своём окружение. Начиная от близких друзей заканчивая случайными знакомыми))
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.05.21
- Сообщений:
- 183
Re: «Он умеет втираться в доверие людей!» - Житель Костаная...
Отправлено: 13.10.22 - 17:02
а 115 миллионов тенге это убыток с учётом обещанной прибыли или только сумма заимствования? Записать пострадавших в учредители и статья изменится с мошенничества на растрату, и ту нужно доказать)))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5560
Re: «Он умеет втираться в доверие людей!» - Житель Костаная...
Отправлено: 14.10.22 - 14:11
Лет десять назад в Рудном два брата с очень известной фамилией на А, один из которых был нотариусом, обманули больше ста человек со лживыми вахтой, брали за услуги, на дорогу и даже забирали оплату за объекты. Вышли сухими ибо прокуроры не нашли состава, однако в соцсетях такая буря началось, что младший из братьев написал жалобу на меня и обвинил в клевете. Видимо в органах уже знали эту историю, тут уже следовать заступился за меня.
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