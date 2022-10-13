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Форумная эклектика
Форумная эклектика
Куратор темы: Маркс
Форумная эклектика
Отправлено: 13.10.22 - 09:19
анекдот.
про шпиона нато с гусями.
//Приходит шпион на Лубянку и говорит, хочу сдаться.
Там его спрашивают: Вы шпион какой страны?
Американский? Тогда в пятую комнату.
Там спрашивают: Вы американский шпион, а оружие есть?
Если есть, то в седьмую комнату.
В седьмой спрашивают: А у вас средства спецсвязи есть?
Если есть, тогда в 20-ю.
А в 20-й спросили: а задание-то у вас есть? – Есть.
– Ну, тогда идите, исполняйте и не мешайте людям работать.
про шпиона нато с гусями.
//Приходит шпион на Лубянку и говорит, хочу сдаться.
Там его спрашивают: Вы шпион какой страны?
Американский? Тогда в пятую комнату.
Там спрашивают: Вы американский шпион, а оружие есть?
Если есть, то в седьмую комнату.
В седьмой спрашивают: А у вас средства спецсвязи есть?
Если есть, тогда в 20-ю.
А в 20-й спросили: а задание-то у вас есть? – Есть.
– Ну, тогда идите, исполняйте и не мешайте людям работать.
Форумная эклектика
Отправлено: 13.10.22 - 09:40
вот еще из,классики
//он с именем нато ложится,
и с именем этим встает.//
//он с именем нато ложится,
и с именем этим встает.//
Форумная эклектика
Отправлено: 13.10.22 - 12:10
Что делает кот,когда ему делать нечего?
ответ
"Когда коту делать нечего, он яйца лижет! " (второй вариант - "чешет"
Обычно, так говорят, когда кто-то от нечего делать, а бегать уже не хочется,
занимается бесполезной работой,пишет пустые комментарии на форуме
цитирует себя,чтобы найти себе занятие и "убить" время.
ответ
"Когда коту делать нечего, он яйца лижет! " (второй вариант - "чешет"
Обычно, так говорят, когда кто-то от нечего делать, а бегать уже не хочется,
занимается бесполезной работой,пишет пустые комментарии на форуме
цитирует себя,чтобы найти себе занятие и "убить" время.
Форумная эклектика
Отправлено: 13.10.22 - 13:56
гнать порожняк.
выражение «гнать порожняк» означает «говорить чушь, нелепицу или неправду»
и является синонимом фразы «не отвечать за базар».
к сожалению на форуме есть представители это жанра.
они известны,так что пальцем показывать не буду.
[Исправлено: alex_60, 13.10.2022 - 14:12]
выражение «гнать порожняк» означает «говорить чушь, нелепицу или неправду»
и является синонимом фразы «не отвечать за базар».
к сожалению на форуме есть представители это жанра.
они известны,так что пальцем показывать не буду.
[Исправлено: alex_60, 13.10.2022 - 14:12]
Форумная эклектика
Отправлено: 13.10.22 - 14:18
Форумная эклектика
Отправлено: 13.10.22 - 14:29
Форумная эклектика
Отправлено: 13.10.22 - 14:34
Цитата:
Цитата:
садись, два.
Kairat stayer:
добрый
добрый
Цитата:
Kairat stayer:
добрый
добрый
садись, два.
Форумная эклектика
Отправлено: 13.10.22 - 14:41
Цитата:
Вот, ты "грамотей", спасибо, исправил! Хоть какая-то польза, от тебя есть.
alex_60:
садись, два.
садись, два.
Вот, ты "грамотей", спасибо, исправил! Хоть какая-то польза, от тебя есть.
Форумная эклектика
Отправлено: 13.10.22 - 15:53
Цитата:
не за что ,"шпион нато с гусями.".
на таких вот ошибках и ловятся шпионы.
//-- Штирлиц, вы еврей?
-- спросил Мюллер.
-- Я русский,
-- с достоинством сказал Штирлиц.
-- А я немецкий, -- усмехнулся Мюллер.//
и перестань порожняк гнать.
неприлично это.
[Исправлено: alex_60, 13.10.2022 - 15:56]
Kairat stayer:
Вот, ты "грамотей", спасибо, исправил!
Вот, ты "грамотей", спасибо, исправил!
не за что ,"шпион нато с гусями.".
на таких вот ошибках и ловятся шпионы.
//-- Штирлиц, вы еврей?
-- спросил Мюллер.
-- Я русский,
-- с достоинством сказал Штирлиц.
-- А я немецкий, -- усмехнулся Мюллер.//
и перестань порожняк гнать.
неприлично это.
[Исправлено: alex_60, 13.10.2022 - 15:56]
Форумная эклектика
Отправлено: 13.10.22 - 16:16
Форумная эклектика
Отправлено: 14.10.22 - 10:28
клоун с гусями уже на арене смотрю.
с утра пораньше цитатник включил.
с утра пораньше цитатник включил.
Форумная эклектика
Отправлено: 14.10.22 - 10:46
(Полноправные пользователи)
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- 08.02.17
- Сообщений:
- 3201
Форумная эклектика
Отправлено: 14.10.22 - 10:51
alex и Kairat, пикиру.т.сь в. флуд...
Кап.ц ,п.чти вс. буквы .ападают. Н.ут придётся выбр.сить
Кап.ц ,п.чти вс. буквы .ападают. Н.ут придётся выбр.сить
Форумная эклектика
Отправлено: 14.10.22 - 10:55
Цитата:
во флуде по новым правилам только серьезные темы разрешены.
эклектика- другое дело,
смотрите пост один автора ветки.
//Короче, пишите сюда, кому стало скучно ... или весело!//
[Исправлено: alex_60, 14.10.2022 - 10:57]
таноми52:
. флуд...
. флуд...
во флуде по новым правилам только серьезные темы разрешены.
эклектика- другое дело,
смотрите пост один автора ветки.
//Короче, пишите сюда, кому стало скучно ... или весело!//
[Исправлено: alex_60, 14.10.2022 - 10:57]
Форумная эклектика
Отправлено: 14.10.22 - 10:56
Цитата:
Сочетание разных стилей и произвольный выбор, то есть свобода выражения мыслей не ограничивается, разнообразие понимаете ли.
Маркс:
Эклектика на форумах и в чатах представляет собой сочетание разнородных стилевых элементов или произвольный выбор стилистического оформления для сообщений или постов...
Эклектика на форумах и в чатах представляет собой сочетание разнородных стилевых элементов или произвольный выбор стилистического оформления для сообщений или постов...
Сочетание разных стилей и произвольный выбор, то есть свобода выражения мыслей не ограничивается, разнообразие понимаете ли.
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