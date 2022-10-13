Отправлено: - 10:56

Маркс:

Эклектика на форумах и в чатах представляет собой сочетание разнородных стилевых элементов или произвольный выбор стилистического оформления для сообщений или постов...

Цитата:Сочетание разных стилей и произвольный выбор, то есть свобода выражения мыслей не ограничивается, разнообразие понимаете ли.