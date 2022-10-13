Прогноз на 5 дней
ясно+10°C
  • 762 мм рт.ст.
  • 76% влажность
  • Ю, 5 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Форумная эклектика
 
 
Страница 24 из 24«1...222324
Ответить Новый топик
Куратор темы: Маркс
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18211
Форумная эклектика
Отправлено: 13.10.22 - 09:19
#346
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
анекдот.
про шпиона нато с гусями.
//Приходит шпион на Лубянку и говорит, хочу сдаться.
Там его спрашивают: Вы шпион какой страны?
Американский? Тогда в пятую комнату.
Там спрашивают: Вы американский шпион, а оружие есть?
Если есть, то в седьмую комнату.
В седьмой спрашивают: А у вас средства спецсвязи есть?
Если есть, тогда в 20-ю.
А в 20-й спросили: а задание-то у вас есть? – Есть.
– Ну, тогда идите, исполняйте и не мешайте людям работать.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18211
Форумная эклектика
Отправлено: 13.10.22 - 09:40
#347
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вот еще из,классики
//он с именем нато ложится,
и с именем этим встает.//
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18211
Форумная эклектика
Отправлено: 13.10.22 - 12:10
#348
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что делает кот,когда ему делать нечего?
ответ
"Когда коту делать нечего, он яйца лижет! " (второй вариант - "чешет"

Обычно, так говорят, когда кто-то от нечего делать, а бегать уже не хочется,
занимается бесполезной работой,пишет пустые комментарии на форуме
цитирует себя,чтобы найти себе занятие и "убить" время.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18211
Форумная эклектика
Отправлено: 13.10.22 - 13:56
#349
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
гнать порожняк.
выражение «гнать порожняк» означает «говорить чушь, нелепицу или неправду»
и является синонимом фразы «не отвечать за базар».

к сожалению на форуме есть представители это жанра.
они известны,так что пальцем показывать не буду.

[Исправлено: alex_60, 13.10.2022 - 14:12]
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3450
Форумная эклектика
Отправлено: 13.10.22 - 14:18
#350
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
с гусями...

Минуточку, будьте добры гуся!



[Исправлено: Kairat stayer, 13.10.2022 - 14:38]
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3450
Форумная эклектика
Отправлено: 13.10.22 - 14:29
#351
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Минуточку, будьте добры гуся!



[Исправлено: Kairat stayer, 13.10.2022 - 14:39]
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18211
Форумная эклектика
Отправлено: 13.10.22 - 14:34
#352
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
добрый

Цитата:
Kairat stayer:
добрый


садись, два.
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3450
Форумная эклектика
Отправлено: 13.10.22 - 14:41
#353
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
садись, два.


Вот, ты "грамотей", спасибо, исправил! Хоть какая-то польза, от тебя есть.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18211
Форумная эклектика
Отправлено: 13.10.22 - 15:53
#354
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Вот, ты "грамотей", спасибо, исправил!


не за что ,"шпион нато с гусями.".
на таких вот ошибках и ловятся шпионы.
//-- Штирлиц, вы еврей?
-- спросил Мюллер.
-- Я русский,
-- с достоинством сказал Штирлиц.
-- А я немецкий, -- усмехнулся Мюллер.//
и перестань порожняк гнать.
неприлично это.

[Исправлено: alex_60, 13.10.2022 - 15:56]
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3450
Форумная эклектика
Отправлено: 13.10.22 - 16:16
#355
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
перестань порожняк гнать.
неприлично это.


Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18211
Форумная эклектика
Отправлено: 14.10.22 - 10:28
#356
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
клоун с гусями уже на арене смотрю.
с утра пораньше цитатник включил.
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3450
Форумная эклектика
Отправлено: 14.10.22 - 10:46
#357
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3201
Форумная эклектика
Отправлено: 14.10.22 - 10:51
#358
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
alex и Kairat, пикиру.т.сь в. флуд...
Кап.ц ,п.чти вс. буквы .ападают. Н.ут придётся выбр.сить
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18211
Форумная эклектика
Отправлено: 14.10.22 - 10:55
#359
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
. флуд...


во флуде по новым правилам только серьезные темы разрешены.
эклектика- другое дело,
смотрите пост один автора ветки.
//Короче, пишите сюда, кому стало скучно ... или весело!//

[Исправлено: alex_60, 14.10.2022 - 10:57]
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3450
Форумная эклектика
Отправлено: 14.10.22 - 10:56
#360
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Эклектика на форумах и в чатах представляет собой сочетание разнородных стилевых элементов или произвольный выбор стилистического оформления для сообщений или постов...


Сочетание разных стилей и произвольный выбор, то есть свобода выражения мыслей не ограничивается, разнообразие понимаете ли.
Профайл
Страница 24 из 24«1...222324
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 8, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 8
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS