Прогноз на 5 дней
ясно+10°C
  • 762 мм рт.ст.
  • 76% влажность
  • Ю, 5 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Выдворенный из страны нигериец три года скрывался в разных городах Казахстана
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45281
Выдворенный из страны нигериец три года скрывался в разных городах Казахстана
Отправлено: 14.10.22 - 10:33
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Специализированный суд по административным правонарушениям Костаная санкционировал к нигерийцу меру превентивного ограничения свободы передвижения. Мужчина был помещен в спецприемник для дальнейшего принудительного выдворения.
Читать новость

a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18211
Re: Выдворенный из страны нигериец три года скрывался в разных...
Отправлено: 14.10.22 - 10:33
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//Выдворенный из страны нигериец три года скрывался в разных городах Казахстана//

внешность неприметная,
так что это наверное было нетрудно.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 50, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 50
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS