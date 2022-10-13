Отправлено: - 22:26

Среди получивших помилование 35-летний Станислав Богданов, который был осуждён за убийство с особой жестокостью и разбой. Он провёл в тюрьме 10 лет и должен был провести там ещё чуть больше.Жителя Великого Новгорода Станислава Богданова приговорили к 23 годам лишения свободы за убийство мирового судьи Сергея Жиганова. Об этом 17 июля 2013 сообщалось на сайте областной прокуратуры.Богданов признан виновным по статьям УК РФ 105 (убийство), 162 (разбой), 325 (похищение паспорта или иного важного личного документа) и 158 (кража).В ночь на 24 сентября 2012 года 25-летний Богданов был в гостях у 32-летнего Жиганова в поселке Крестцы Новгородской области. Между мужчинами возникла ссора, в ходе которой Богданов нанес судье 40 ударов кочергой. Затем он сорвал с шеи потерпевшего золотую цепочку стоимостью 28 тысяч рублей, отобрал у него банковские карты и потребовал раскрыть пин-коды.После этого Богданов добил раненого, несколько раз бросив ему на голову гантель. Уходя, преступник забрал с собой паспорт и служебное удостоверение судьи.