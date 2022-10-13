Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Бизнес тихий, а деньги хорошие - Делу увода из бюджета 96 млн тенге субсидий очень способствовали посредники
Бизнес тихий, а деньги хорошие - Делу увода из бюджета 96 млн тенге субсидий очень способствовали посредники
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 54, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 54
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать