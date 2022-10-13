Re: Бизнес тихий, а деньги хорошие - Делу увода из бюджета 96...

Отправлено: - 23:25

Мне кажется, что слово "консалтинг".. хз, как оно переводится.. очень удобное.. не понимая его смысл можно прикрываться им до потери пулься, потому что у нас процентов 70 населения Казахстана именно этим.. ну или чем то подобным, занимаются... а так я в душе ненавижу все эти новомодные словечки... ну сказал бы - посредник.. а то сразу - консалтинг... тьфу..