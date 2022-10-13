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≡ Бизнес тихий, а деньги хорошие - Делу увода из бюджета 96 млн тенге субсидий очень способствовали посредники
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45279
Бизнес тихий, а деньги хорошие - Делу увода из бюджета 96 млн тенге субсидий очень способствовали посредники
Отправлено: 13.10.22 - 23:25
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В суде продолжается слушание «картофельного» дела. На кону 96 млн тенге субсидий, полученных преступным путем за так и не поставленные никому семена картофеля. Поставка была легализована через электронную платформу Qoldau, для чего требовалось у КХ и ТОО как минимум выудить электронную цифровую подпись.
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Неравнодушный гражданин
§ Неравнодушный гражданин
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.10.14
Сообщений:
126
Re: Бизнес тихий, а деньги хорошие - Делу увода из бюджета 96...
Отправлено: 13.10.22 - 23:25
#1
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Мне кажется, что слово "консалтинг".. хз, как оно переводится.. очень удобное.. не понимая его смысл можно прикрываться им до потери пулься, потому что у нас процентов 70 населения Казахстана именно этим.. ну или чем то подобным, занимаются... а так я в душе ненавижу все эти новомодные словечки... ну сказал бы - посредник.. а то сразу - консалтинг... тьфу..
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