Отправлено: - 10:39

Аманкарагайское сжигание домов вызывает у меня подозрение.

Дома не находились в лесу. Секторально также поселок поделён железной и автомобильной дорогами, но сгорело всё, кроме нефтебазы, хотя она ближе к лесу. Фото прилагаю и видео на Ютубе.

Почему здесь не выдали компенсации по рыночной стоимости сгоревшего имущества

Почему дома не стали строить на месте сгоревших домов?

Почему погорельцам выдают одинаковые дома, не проверив квадратуру в центре по недвижимости?

Почему до сих пор не озвучена стоимость строительства нового микрорайона в Аулиеколе

Почему акимы района и области до сих пор занимают свои должности, ведь они были осведомлены о том что нехватка пожарной техники 83%?

Почему фонд чтотамЫлык не имеет прозрачности и он частный?

Как могли начать делать выплаты, ведь дома не застрахованы, виновники не найдены, пожар не признан природным?

Пахнет не дымом, а хищением в особо крупном размере.

Когда "ильяс" делает выводЫ это пол бедыКогда "Ильяс" начинает задавать вопросы тут хоть мертвых выноси от уровеня глупостевЦитата:А убийство Кеннеди? А тотальная вакцинация которая чипизация?Цитата:Пока зазищали нефтебазу сгорел поселокПотомучто огонь шел именно с запада на восток а Аманкарагай обромлен лесом и сгорели полностью две Западные улицы которые находятся как раз между железной дорогой и боромЦитата:Потомучто приехал токаев И сказал дать людям свет!! Ой тоесть жилье жо зимыЦитата:Очевидно чтобы не тратить время на расчистку территории от пожарища А начать сразу возводить домаЦитата:Потомучто коммунизмИли всем одинаково или не выпендривайся иди свой сарай восстанавливай самЦитата:Чтоьы до выборов не портить настроение людямЦитата:Тот же вопрос по министру ЧС,премьер министру и президентуЦитата:А ты бы хотел чтобы фонд был государственный? К которому было бы ещё больше вопросов?Цитата:Когла сгорает 100 домов и лично приезжает президент уже Не до таких глупых вопросовЦитата:Токаев поджог поселок чтобы наварится на строительстве?