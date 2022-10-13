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Тили-бом! Тили-бом! Загорелся кошкин дом!
Тили-бом! Тили-бом! Загорелся кошкин дом!
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45279
Тили-бом! Тили-бом! Загорелся кошкин дом!
Отправлено: 13.10.22 - 10:39
Сентябрьские пожары, взрывы в Костанае и по области принесли ущерб многим, но немногим повезло получить компенсацию. Из-за статьи о майских пожарах у Тобола, когда за 10 дней выплатили полную стоимость сгоревшего имущества погорельцам, автора вызвали в акимат. Объяснили, что это рвение нового акима помочь нуждающимся, возможно, пожар признают природным.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13107
Re: Тили-бом! Тили-бом! Загорелся кошкин дом!
Отправлено: 13.10.22 - 10:39
Когда "ильяс" делает выводЫ это пол беды
Когда "Ильяс" начинает задавать вопросы тут хоть мертвых выноси от уровеня глупостев
Цитата:
А убийство Кеннеди? А тотальная вакцинация которая чипизация?
Цитата:
Пока зазищали нефтебазу сгорел поселок
Потомучто огонь шел именно с запада на восток а Аманкарагай обромлен лесом и сгорели полностью две Западные улицы которые находятся как раз между железной дорогой и бором
Цитата:
Потомучто приехал токаев И сказал дать людям свет!! Ой тоесть жилье жо зимы
Цитата:
Очевидно чтобы не тратить время на расчистку территории от пожарища А начать сразу возводить дома
Цитата:
Потомучто коммунизм
Или всем одинаково или не выпендривайся иди свой сарай восстанавливай сам
Цитата:
Чтоьы до выборов не портить настроение людям
Цитата:
Тот же вопрос по министру ЧС,премьер министру и президенту
Цитата:
А ты бы хотел чтобы фонд был государственный? К которому было бы ещё больше вопросов?
Цитата:
Когла сгорает 100 домов и лично приезжает президент уже Не до таких глупых вопросов
Цитата:
Токаев поджог поселок чтобы наварится на строительстве?
Когда "Ильяс" начинает задавать вопросы тут хоть мертвых выноси от уровеня глупостев
Цитата:
Аманкарагайское сжигание домов вызывает у меня подозрение.
А убийство Кеннеди? А тотальная вакцинация которая чипизация?
Цитата:
Дома не находились в лесу. Секторально также поселок поделён железной и автомобильной дорогами, но сгорело всё, кроме нефтебазы, хотя она ближе к лесу. Фото прилагаю и видео на Ютубе.
Пока зазищали нефтебазу сгорел поселок
Потомучто огонь шел именно с запада на восток а Аманкарагай обромлен лесом и сгорели полностью две Западные улицы которые находятся как раз между железной дорогой и бором
Цитата:
Почему здесь не выдали компенсации по рыночной стоимости сгоревшего имущества
Потомучто приехал токаев И сказал дать людям свет!! Ой тоесть жилье жо зимы
Цитата:
Почему дома не стали строить на месте сгоревших домов?
Очевидно чтобы не тратить время на расчистку территории от пожарища А начать сразу возводить дома
Цитата:
Почему погорельцам выдают одинаковые дома, не проверив квадратуру в центре по недвижимости?
Потомучто коммунизм
Или всем одинаково или не выпендривайся иди свой сарай восстанавливай сам
Цитата:
Почему до сих пор не озвучена стоимость строительства нового микрорайона в Аулиеколе
Чтоьы до выборов не портить настроение людям
Цитата:
Почему акимы района и области до сих пор занимают свои должности, ведь они были осведомлены о том что нехватка пожарной техники 83%?
Тот же вопрос по министру ЧС,премьер министру и президенту
Цитата:
Почему фонд чтотамЫлык не имеет прозрачности и он частный?
А ты бы хотел чтобы фонд был государственный? К которому было бы ещё больше вопросов?
Цитата:
Как могли начать делать выплаты, ведь дома не застрахованы, виновники не найдены, пожар не признан природным?
Когла сгорает 100 домов и лично приезжает президент уже Не до таких глупых вопросов
Цитата:
Пахнет не дымом, а хищением в особо крупном размере.
Токаев поджог поселок чтобы наварится на строительстве?
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3324
Re: Тили-бом! Тили-бом! Загорелся кошкин дом!
Отправлено: 13.10.22 - 12:51
Цитата:
Вопросы, заданные Ильясом, в принципе правильные.
Люди даже, после МАЛЮСЕНЬКОГО ДТП, годами ходят по инстанциям и судятся друг с другом. А, тут сумма такая ОГРОМНАЯ; выборы впереди ( приближение, холодов и зимы - не играет никакой роли)- хорошо быть добреньким за счёт ГОСУДАРСТВА; ну и что с того что сам Токаев (гарант Конституции, Законов) сказал: - ВСЕМ, БЫСТРО и БЕСПЛАТНО и за счет государства, а как же : - "...перед Законом все РАВНЫ...." - очевидно, это закладываемые извращённые принципы НОВОГО-ЖАНА Казахстана или Второй республики.
abaika95:
хоть мертвых вынос
хоть мертвых вынос
Вопросы, заданные Ильясом, в принципе правильные.
Люди даже, после МАЛЮСЕНЬКОГО ДТП, годами ходят по инстанциям и судятся друг с другом. А, тут сумма такая ОГРОМНАЯ; выборы впереди ( приближение, холодов и зимы - не играет никакой роли)- хорошо быть добреньким за счёт ГОСУДАРСТВА; ну и что с того что сам Токаев (гарант Конституции, Законов) сказал: - ВСЕМ, БЫСТРО и БЕСПЛАТНО и за счет государства, а как же : - "...перед Законом все РАВНЫ...." - очевидно, это закладываемые извращённые принципы НОВОГО-ЖАНА Казахстана или Второй республики.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13107
Re: Тили-бом! Тили-бом! Загорелся кошкин дом!
Отправлено: 13.10.22 - 14:12
Цитата:
Прежде чем вопросы задавать надо сначала подумать над ответами на свои же вопросы и ответы вполне очевидны и лежат на поверхности
Так к чему все это?
Правильно чтобы воздух посотрясать
Цитата:
Ну как бы
Не думаю я что если бы Токаев не озвучил до пожаров что скоро выборы людям прям бы не стали помогать
Всё-таки 100 домов сгорело
Сотни погорельцев
Это ЧП областного масштаба
Цитата:
Так всегда было
Со времён древних греков
Это называется
ПОПУЛИЗМ
Да и там вроде сообщалось что строительные фирмы частью якобы бесплатно дома возведут
Как акт доброй воли))
Цитата:
За чей счёт восстанавливали новый орлеан после урагана Катрина?
ACROS:
Вопросы, заданные Ильясом, в принципе правильные
Вопросы, заданные Ильясом, в принципе правильные
Прежде чем вопросы задавать надо сначала подумать над ответами на свои же вопросы и ответы вполне очевидны и лежат на поверхности
Так к чему все это?
Правильно чтобы воздух посотрясать
Цитата:
ACROS:
приближение, холодов и зимы - не играет никакой роли
приближение, холодов и зимы - не играет никакой роли
Ну как бы
Не думаю я что если бы Токаев не озвучил до пожаров что скоро выборы людям прям бы не стали помогать
Всё-таки 100 домов сгорело
Сотни погорельцев
Это ЧП областного масштаба
Цитата:
ACROS:
хорошо быть добреньким за счёт ГОСУДАРСТВА
хорошо быть добреньким за счёт ГОСУДАРСТВА
Так всегда было
Со времён древних греков
Это называется
ПОПУЛИЗМ
Да и там вроде сообщалось что строительные фирмы частью якобы бесплатно дома возведут
Как акт доброй воли))
Цитата:
ACROS:
очевидно, это закладываемые извращённые принципы НОВОГО-ЖАНА Казахстана или Второй республики.
очевидно, это закладываемые извращённые принципы НОВОГО-ЖАНА Казахстана или Второй республики.
За чей счёт восстанавливали новый орлеан после урагана Катрина?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.17
- Сообщений:
- 1621
Re: Тили-бом! Тили-бом! Загорелся кошкин дом!
Отправлено: 13.10.22 - 23:01
автора вызвали в акимат///Это оговорка, или автор в подчинении у акимата? Наверное, всё-таки пригласили?
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