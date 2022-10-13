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≡ Закон, который не работает - Что делать, если вас укусила собака?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45278
Закон, который не работает - Что делать, если вас укусила собака?
Отправлено: 13.10.22 - 18:13
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2 марта в Казахстане вступил в силу Закон "Об ответственном обращении с животными". В частности, в него внесены нормы отлова бродячих животных - их нельзя умерщвлять, сотрудники ветслужбы должны везти собак и кошек в приюты. Но в Костанае все пошло не по плану.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
473
Re: Закон, который не работает - Что делать, если вас укусила...
Отправлено: 13.10.22 - 18:13
#1
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привычное место обитание.
отсреливают
пенсинерка

Андрей, не торопитесь сдавать материал, посмотрите,не подчеркнул ли текстовый редактор вам чего-нибудь ;)
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2924
Re: Закон, который не работает - Что делать, если вас укусила...
Отправлено: 13.10.22 - 18:25
#2
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Цитата:
Что делать, если вас укусила собака?

Цитата:
они говорили, что собака эта очень дружелюбная и бояться ее не нужно.


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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11537
Re: Закон, который не работает - Что делать, если вас укусила...
Отправлено: 13.10.22 - 18:57
#3
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Цитата:
но пока собака на своем обычном месте не появлялась

И не появится больше. А остальных бродячих можно местной пенсионерки отдать. 20 кошек кормит, значит и 20 собак прокормит.
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
502
Re: Закон, который не работает - Что делать, если вас укусила...
Отправлено: 13.10.22 - 19:19
#4
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Цитата:
vofkakst:
привычное место обитание. отсреливают пенсинерка Андрей, не торопитесь сдавать материал, посмотрите,не подчеркнул ли текстовый редактор вам чего-нибудь ;)


Спасибо. Исправили
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1615
Re: Закон, который не работает - Что делать, если вас укусила...
Отправлено: 13.10.22 - 19:47
#5
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Почему все априори верят мальчику? У меня иное мнение на сей счет. Возможно мальчик не добрый и попытался обидеть собачку. Наличие дома попугаев, кошек и прочей живности- не гарантирует любви к бродячим собакам или кошка (да-да!) Ну или крайне любопытный, захотел посмотреть на щенков. Но мальчик в этом не признается конечно. А собачка говорить не умеет.
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