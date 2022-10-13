Re: Закон, который не работает - Что делать, если вас укусила...

Отправлено: - 19:47

Почему все априори верят мальчику? У меня иное мнение на сей счет. Возможно мальчик не добрый и попытался обидеть собачку. Наличие дома попугаев, кошек и прочей живности- не гарантирует любви к бродячим собакам или кошка (да-да!) Ну или крайне любопытный, захотел посмотреть на щенков. Но мальчик в этом не признается конечно. А собачка говорить не умеет.