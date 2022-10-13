Отправлено: - 15:12

lavprof:



Kairat stayer:

По большому счёту, в свете настоящего времени и конфликта. Особо не важно, даже вообще не важно, что было ранее. Тем более, как выше неоднократно отмечал, мы не принимаем и не принимали никаких решении. Всё на совести тех политиков, которые этим занимались ранее и будут далее принимать соответствующие решения. Важно как будут складываться обстоятельства далее. Никто из конфликтующих сторон, в попятную пока не собирается идти, выше предполагал, что возможно всё будет решаться на поле боя.

Цитата:Выше отмечал, что не важно.Цитата: