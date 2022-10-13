Ну и очередной геноцид России.. Куда же без него..
Из-под завалов разрушенного этой ночью оккупантами дома в Николаеве спасатели достали 11-летнего мальчика. Об этом в своем Telegram сообщил председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. "Ночью город Николаев подвергся массированному обстрелу ракетами типа с-300. Есть попадание в пятиэтажку. Из-под завалов достали 11-летнего мальчика. Ребенок 6 часов провел под завалами. Сейчас ему оказывается медпомощь. Продолжаются поиски еще 7 человек", - сообщил он.
Kairat stayer: Осознал, что с вашей стороны лишняя нелепица шла
если внимательно прочитаете (с осознанием, как всегда прошу) на какие ваши фразы мной задавались вопросы (и какие давались ответы) - поймете, кто "гнал порожняк") И я понимаю, все мы в каких-то моментах двойные стандарты используем, сами не замечаем, но все-таки)
Kairat stayer: По большому счёту, в свете настоящего времени и конфликта. Особо не важно, даже вообще не важно, что было ранее. Тем более, как выше неоднократно отмечал, мы не принимаем и не принимали никаких решении. Всё на совести тех политиков, которые этим занимались ранее и будут далее принимать соответствующие решения. Важно как будут складываться обстоятельства далее. Никто из конфликтующих сторон, в попятную пока не собирается идти, выше предполагал, что возможно всё будет решаться на поле боя.
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