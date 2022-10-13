Отправлено: - 18:13

2 марта в Казахстане вступил в силу Закон "Об ответственном обращении с животными". В частности, в него внесены нормы отлова бродячих животных - их нельзя умерщвлять, сотрудники ветслужбы должны везти собак и кошек в приюты. Но в Костанае все пошло не по плану.