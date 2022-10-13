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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 491 из 491«1...489490491
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19012
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.10.22 - 12:30
#7351
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Начинаем варить покрытие..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19012
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.10.22 - 12:32
#7352
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И мажем всё на горку

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19012
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.10.22 - 12:33
#7353
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Как выглядит, примерно так

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19012
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.10.22 - 12:35
#7354
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Красный цвет..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19012
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.10.22 - 12:36
#7355
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Оказыватся это нарезанные шины..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19012
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.10.22 - 12:44
#7356
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Ну и очередной геноцид России..
Куда же без него..



Из-под завалов разрушенного этой ночью оккупантами дома в Николаеве спасатели достали 11-летнего мальчика.
Об этом в своем Telegram сообщил председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
"Ночью город Николаев подвергся массированному обстрелу ракетами типа с-300. Есть попадание в пятиэтажку. Из-под завалов достали 11-летнего мальчика. Ребенок 6 часов провел под завалами. Сейчас ему оказывается медпомощь. Продолжаются поиски еще 7 человек", - сообщил он.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1191
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.10.22 - 13:14
#7357
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Цитата:
Kairat stayer:
порожняк гнать

радует, что вы это осознали наконец-то)
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3444
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.10.22 - 14:08
#7358
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Цитата:
lavprof:
радует, что вы это осознали наконец-то)


Осознал, что с вашей стороны лишняя нелепица шла.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1191
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.10.22 - 15:09
#7359
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Цитата:
Kairat stayer:
Осознал, что с вашей стороны лишняя нелепица шла

если внимательно прочитаете (с осознанием, как всегда прошу) на какие ваши фразы мной задавались вопросы (и какие давались ответы) - поймете, кто "гнал порожняк")
И я понимаю, все мы в каких-то моментах двойные стандарты используем, сами не замечаем, но все-таки)
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3444
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.10.22 - 15:12
#7360
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Цитата:
lavprof:


Выше отмечал, что не важно.

Цитата:
Kairat stayer:
По большому счёту, в свете настоящего времени и конфликта. Особо не важно, даже вообще не важно, что было ранее. Тем более, как выше неоднократно отмечал, мы не принимаем и не принимали никаких решении. Всё на совести тех политиков, которые этим занимались ранее и будут далее принимать соответствующие решения. Важно как будут складываться обстоятельства далее. Никто из конфликтующих сторон, в попятную пока не собирается идти, выше предполагал, что возможно всё будет решаться на поле боя.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1191
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.10.22 - 15:51
#7361
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Цитата:
Kairat stayer:
Выше отмечал, что не важно.

мда, вот о чем я и говорю, речь ведется об одном, а переводится в другую степь)
Всего доброго, Кайрат)
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3444
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.10.22 - 16:46
#7362
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Цитата:
lavprof:
Всего доброго, Кайрат)


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19012
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.10.22 - 18:07
#7363
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Хорошо поработали..



На два дня на сушку..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19012
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.10.22 - 18:23
#7364
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Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию "Дальнейшая эскалация агрессии Российской Федерации против Украины", в который признала российский режим террористическим.



Проверяем информацию..
Если это правда, то надо писать про руководство России в скобочках, запрещенная террористическая группа лиц, или террористическое государство?

И насаживаемый Путиным Русский Мир, это Мир Терроризма?

[Исправлено: 111, 13.10.2022 - 18:25]
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