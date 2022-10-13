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«Он умеет втираться в доверие людей!» - Житель Костаная подозревается в том, что обманул знакомых на сотни миллионов тенге
«Он умеет втираться в доверие людей!» - Житель Костаная подозревается в том, что обманул знакомых на сотни миллионов тенге
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