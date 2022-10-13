Re: «Он умеет втираться в доверие людей!» - Житель Костаная...

Отправлено: - 12:59

Хех..

Как все предсказуемо..

Начали вместе дело, попали на бабки, теперь винят друг друга..

Просто не разбогатели резко..

А если б разбогатели, то носили бы его на руках и писали стихи ему в НГ..