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≡ «Он умеет втираться в доверие людей!» - Житель Костаная подозревается в том, что обманул знакомых на сотни миллионов тенге
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45274
«Он умеет втираться в доверие людей!» - Житель Костаная подозревается в том, что обманул знакомых на сотни миллионов тенге
Отправлено: 13.10.22 - 12:59
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Житель областного центра со звучным именем Александр Македонский был задержан полицией 30 сентября. Проводится расследование по фактам совершения мошенничества. В полиции сообщили, что он подозревается в хищении денежных средств в размере 115 млн тенге.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19008
Re: «Он умеет втираться в доверие людей!» - Житель Костаная...
Отправлено: 13.10.22 - 12:59
#1
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Хех..
Как все предсказуемо..
Начали вместе дело, попали на бабки, теперь винят друг друга..
Просто не разбогатели резко..
А если б разбогатели, то носили бы его на руках и писали стихи ему в НГ..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18205
«Он умеет втираться в доверие людей!» - Житель Костаная подозревается в том, что обманул знакомых на сотни миллионов тенге
Отправлено: 13.10.22 - 13:10
#2
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помню в НГ десять лет назад
было интервью с бизнес-консультантом Александром Македонским
о его книге «Человек совершенный»: сверхрационализм".
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
314
Re: «Он умеет втираться в доверие людей!» - Житель Костаная...
Отправлено: 13.10.22 - 13:14
#3
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Александр Македонский заметил среди своих воинов человека по имени Александр, который во время сражений постоянно обращался в бегство. И он сказал ему: — Прошу тебя, либо преодолей трусость, либо измени своё имя, дабы сходство наших имён никого не вводило в заблуждение.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2863
Re: «Он умеет втираться в доверие людей!» - Житель Костаная...
Отправлено: 13.10.22 - 14:40
#4
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а зачем прическу на фото замылили?
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1471
«Он умеет втираться в доверие людей!» - Житель Костаная подозревается в том, что обманул знакомых на сотни миллионов тенге
Отправлено: 13.10.22 - 14:42
#5
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Цитата:
юля елиссева:
а зачем прическу на фото замылили?

Фото нам предоставили в таком виде
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18205
«Он умеет втираться в доверие людей!» - Житель Костаная подозревается в том, что обманул знакомых на сотни миллионов тенге
Отправлено: 13.10.22 - 14:54
#6
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Цитата:
юля елиссева:
а зачем прическу на фото замылили?


вот анфас

думаю А. М. в Кустанае немного.
хотя черт его знает, может их немерено..

[Исправлено: alex_60, 13.10.2022 - 15:01]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18205
Re: «Он умеет втираться в доверие людей!» - Житель Костаная...
Отправлено: 13.10.22 - 14:55
#7
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а вот в НГ интервью не сохранилось
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1191
Re: «Он умеет втираться в доверие людей!» - Житель Костаная...
Отправлено: 13.10.22 - 15:52
#8
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Цитата:
alex_60:
вот анфас

а точно тот самый?) мало ли, как говорится)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18205
«Он умеет втираться в доверие людей!» - Житель Костаная подозревается в том, что обманул знакомых на сотни миллионов тенге
Отправлено: 13.10.22 - 15:58
#9
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Цитата:
lavprof:
а точно тот самый?) мало ли, как говорится)


так я же написал
Цитата:
alex_60:
думаю А. М. в Кустанае немного.
хотя черт его знает, может их немерено..
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