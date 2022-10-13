Отправлено: - 11:34

Kairat stayer:

Можно и за Афганистан отмечать СССР И США оттуда ушли и ничего не добились. Но в данном случае, мы конкретно за Украину дискутируем.

Kairat stayer: Вы хотите чтобы цивилизованный мир оставил Украину без поддержки. Для чего тогда подписанные всякие Договора, соглашения, ратифицированные сторонами и третьими странами. В 21 веке живём, есть международно признанные границы закрепленные в ООН и они должны быть незыблемыми.

Kairat stayer:

Можно многое, что вспоминать. До Минских соглашении были подписаны и другие договора

Для чего тогда подписанные всякие Договора, соглашения, ратифицированные сторонами и третьими странами. В 21 веке живём, есть международно признанные границы закрепленные в ООН и они должны быть незыблемыми.

Цитата:стоп-стоп. Мы говорим про "цивилизованный мир" и про незыблемость "границ":Цитата:А можно определиться с мнением то?Цитата:Цитата:просил же не увиливать.