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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 490 из 490«1...488489490
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Куратор темы: 111
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3437
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.10.22 - 10:58
#7336
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В противостоянии победит та армия, которая мотивирована и сильна духом, как выше отметил борющаяся за свои земли, родину и семьи. Тем более, оснащенная современным вооружением, средствами связи, разведкой с помощью спутников и.т.д.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3437
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.10.22 - 11:01
#7337
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Цитата:
lavprof:
а сейчас еще октябрь 2022. Дожить бы до апреля, к чему загадывать на полгода вперед? По прогнозам экспертов у РФ уже ракет не осталось, однако ж летают.


Пока летает, вчера в Бельгии приняли решение, в ускоренном темпе предоставить Украине современные ПВО и ПРО, шанцев будет намного меньше.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3437
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.10.22 - 11:07
#7338
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Цитата:
lavprof:
это который ковровые бомбардировки мирным людям устраивает?


Цитата:
lavprof:
Косово??


Можно и за Афганистан отмечать СССР И США оттуда ушли и ничего не добились. Но в данном случае, мы конкретно за Украину дискутируем.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3437
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.10.22 - 11:12
#7339
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Цитата:
lavprof:
вспомним про Минские соглашения??? Для чего тогда подписанные всякие договора??? Это Ваши слова, ответьте-ка мне тогда про Минские, не увиливая


Можно многое, что вспоминать. До Минских соглашении были подписаны и другие договора, соглашения и.т.д. Тот-же Будапештский меморандум, согласно которому гарантами безопасности и территориальной целостности Украины были различные страны.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1187
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.10.22 - 11:34
#7340
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Цитата:
Kairat stayer:
Можно и за Афганистан отмечать СССР И США оттуда ушли и ничего не добились. Но в данном случае, мы конкретно за Украину дискутируем.

стоп-стоп. Мы говорим про "цивилизованный мир" и про незыблемость "границ":
Цитата:
Kairat stayer: Вы хотите чтобы цивилизованный мир оставил Украину без поддержки. Для чего тогда подписанные всякие Договора, соглашения, ратифицированные сторонами и третьими странами. В 21 веке живём, есть международно признанные границы закрепленные в ООН и они должны быть незыблемыми.


А можно определиться с мнением то?
Цитата:
Kairat stayer:
Можно многое, что вспоминать. До Минских соглашении были подписаны и другие договора

Цитата:
Для чего тогда подписанные всякие Договора, соглашения, ратифицированные сторонами и третьими странами. В 21 веке живём, есть международно признанные границы закрепленные в ООН и они должны быть незыблемыми.

просил же не увиливать.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3437
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.10.22 - 11:46
#7341
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Цитата:
lavprof:
Washington Times: США не справляются с отслеживанием российского гиперзвукового оружия.


Если речь за Циркон идёт, эксперт РФ ранее признал бесполезность «Цирконов» против США, якобы идиотизм в острой форме.

Здесь:

Здесь тоже:
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3437
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.10.22 - 11:50
#7342
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Цитата:
lavprof:
стоп-стоп. Мы говорим про "цивилизованный мир" и про незыблемость "границ":


Правильно, а я в том числе и за территориальную целостность, тоже говорю. Если, недавние псевдореферендумы признали только две страны. Остальные цивилизованные и не особо цивилизованные не признали и это более 190 стран мира.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3437
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.10.22 - 11:57
#7343
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Цитата:
lavprof:
просил же не увиливать.


Никто не увиливает, конкретно вопрос задайте.

Тем более, РФ цели и задачи постоянно меняет. Вы уже и запутались, на мой взгляд другие страны не нужно впрягать, речь конкретно за события происходящие в Украине. Первоначально пропаганда говорила, благо информационное поле единое, денацификация и демилитаризация всей Украины. Затем по происшествию 7 месяцев ядерному и глубинному народу сказали ограничимся 4 областями, это я утрируя, и то не могут удержать. Тут и цивилизованный мир вписался в конфликт. Посмотрим, увидим чем всё закончится.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3437
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.10.22 - 11:59
#7344
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Цитата:
lavprof:
просил же не увиливать.


Никакого увиливания, вы за Минские соглашения, я за Будапештский меморандум отметил.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1187
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.10.22 - 11:59
#7345
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Цитата:
Kairat stayer:
Если речь за Циркон идёт, эксперт РФ ранее признал бесполезность «Цирконов» против США, якобы идиотизм в острой форме.

хм, похоже Конгресс и Пентагон между собой не взаимодействуют) или помимо Циркона еще что-то существует может?)

Цитата:
Kairat stayer:
Правильно, а я в том числе и за территориальную целостность

так что там про Косово? Признаете или нет?
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1187
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.10.22 - 12:01
#7346
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Цитата:
Kairat stayer:
Никакого увиливания, вы за Минские соглашения

я попросил ответить по Минским соглашениям, они же подписаны, Вы же утверждаете, не я, что
Цитата:
Для чего тогда подписанные всякие Договора, соглашения, ратифицированные сторонами и третьими странами.

так почему не выполнены были?? Подписаны же? И как не увиливаете, когда ответа не было, как Марик перескакиваете на другие темы.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3437
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.10.22 - 12:01
#7347
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Прогнозы, предсказания дело не благодарное, будем отслеживать.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3437
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.10.22 - 12:04
#7348
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Цитата:
lavprof:
я попросил ответить по Минским соглашениям, они же подписаны, Вы же утверждаете, не я, что


Ну и Будапештский меморандум был подписан, аналогично можно спросить где гаранты? По Донбассу, кто эти проблемы первоначально создал, "ихтамнеты" всякие.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3437
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.10.22 - 12:12
#7349
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Цитата:
lavprof:
так почему не выполнены были?? Подписаны же? И как не увиливаете, когда ответа не было, как Марик перескакиваете на другие темы.


По большому счёту, в свете настоящего времени и конфликта. Особо не важно, даже вообще не важно, что было ранее. Тем более, как выше неоднократно отмечал, мы не принимаем и не принимали никаких решении. Всё на совести тех политиков, которые этим занимались ранее и будут далее принимать соответствующие решения. Важно как будут складываться обстоятельства далее. Никто из конфликтующих сторон, в попятную пока не собирается идти, выше предполагал, что возможно всё будет решаться на поле боя.

Поэтому нет никакого смысла. одно и тоже многократно повторят и порожняк гнать. Так и попугаем можно условно стать.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3437
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.10.22 - 12:21
#7350
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Цитата:
Kairat stayer:
Поэтому нет никакого смысла. одно и тоже многократно повторят и порожняк гнать. Так и попугаем можно условно стать.


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