В противостоянии победит та армия, которая мотивирована и сильна духом, как выше отметил борющаяся за свои земли, родину и семьи. Тем более, оснащенная современным вооружением, средствами связи, разведкой с помощью спутников и.т.д.
lavprof: вспомним про Минские соглашения??? Для чего тогда подписанные всякие договора??? Это Ваши слова, ответьте-ка мне тогда про Минские, не увиливая
Можно многое, что вспоминать. До Минских соглашении были подписаны и другие договора, соглашения и.т.д. Тот-же Будапештский меморандум, согласно которому гарантами безопасности и территориальной целостности Украины были различные страны.
Kairat stayer: Можно и за Афганистан отмечать СССР И США оттуда ушли и ничего не добились. Но в данном случае, мы конкретно за Украину дискутируем.
стоп-стоп. Мы говорим про "цивилизованный мир" и про незыблемость "границ": Цитата:
Kairat stayer: Вы хотите чтобы цивилизованный мир оставил Украину без поддержки. Для чего тогда подписанные всякие Договора, соглашения, ратифицированные сторонами и третьими странами. В 21 веке живём, есть международно признанные границы закрепленные в ООН и они должны быть незыблемыми.
А можно определиться с мнением то? Цитата:
Kairat stayer: Можно многое, что вспоминать. До Минских соглашении были подписаны и другие договора
Цитата:
Для чего тогда подписанные всякие Договора, соглашения, ратифицированные сторонами и третьими странами. В 21 веке живём, есть международно признанные границы закрепленные в ООН и они должны быть незыблемыми.
lavprof: стоп-стоп. Мы говорим про "цивилизованный мир" и про незыблемость "границ":
Правильно, а я в том числе и за территориальную целостность, тоже говорю. Если, недавние псевдореферендумы признали только две страны. Остальные цивилизованные и не особо цивилизованные не признали и это более 190 стран мира.
Тем более, РФ цели и задачи постоянно меняет. Вы уже и запутались, на мой взгляд другие страны не нужно впрягать, речь конкретно за события происходящие в Украине. Первоначально пропаганда говорила, благо информационное поле единое, денацификация и демилитаризация всей Украины. Затем по происшествию 7 месяцев ядерному и глубинному народу сказали ограничимся 4 областями, это я утрируя, и то не могут удержать. Тут и цивилизованный мир вписался в конфликт. Посмотрим, увидим чем всё закончится.
lavprof: так почему не выполнены были?? Подписаны же? И как не увиливаете, когда ответа не было, как Марик перескакиваете на другие темы.
По большому счёту, в свете настоящего времени и конфликта. Особо не важно, даже вообще не важно, что было ранее. Тем более, как выше неоднократно отмечал, мы не принимаем и не принимали никаких решении. Всё на совести тех политиков, которые этим занимались ранее и будут далее принимать соответствующие решения. Важно как будут складываться обстоятельства далее. Никто из конфликтующих сторон, в попятную пока не собирается идти, выше предполагал, что возможно всё будет решаться на поле боя.
Поэтому нет никакого смысла. одно и тоже многократно повторят и порожняк гнать. Так и попугаем можно условно стать.
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