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7 млн тенге отдала женщина мошенникам, чтобы получить прибыль от инвестиций в «КазМунайГаз»
7 млн тенге отдала женщина мошенникам, чтобы получить прибыль от инвестиций в «КазМунайГаз»
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45269
7 млн тенге отдала женщина мошенникам, чтобы получить прибыль от инвестиций в «КазМунайГаз»
Отправлено: 12.10.22 - 14:09
В надежде на высокий доход жительница села Жамбыл оформила 6 кредитов. Рекламу о том, что якобы каждый может иметь прибыль с инвестиций вложенных в платформу «КазМунайГаз», 55-летняя женщина увидела в социальных сетях.
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7 млн тенге отдала женщина мошенникам, чтобы получить прибыль от инвестиций в «КазМунайГаз»
Отправлено: 12.10.22 - 21:22
Вот пожалуйста..
Зашел на один из сайтов..
Дело не в том, что реклама идет на конкретном сайте, дело в том, что ищешь лично ты и она идет за тобой..
Думаю ни у кого она не всплыла, кто не ищет денег под 0.000001 процент годовых?
И вот чья это вина, сайта или лично тебя?
Зашел на один из сайтов..
Дело не в том, что реклама идет на конкретном сайте, дело в том, что ищешь лично ты и она идет за тобой..
Думаю ни у кого она не всплыла, кто не ищет денег под 0.000001 процент годовых?
И вот чья это вина, сайта или лично тебя?
7 млн тенге отдала женщина мошенникам, чтобы получить прибыль от инвестиций в «КазМунайГаз»
Отправлено: 12.10.22 - 21:24
Цитата:
А где я защищаю мошенников?
Ссылаться на разные помоешные сайты , размещая тут фейки -это вроде твоя фишка,разве не так?
111:
А вот ты их защищаешь, мошенников..
А вот ты их защищаешь, мошенников..
А где я защищаю мошенников?
Ссылаться на разные помоешные сайты , размещая тут фейки -это вроде твоя фишка,разве не так?
7 млн тенге отдала женщина мошенникам, чтобы получить прибыль от инвестиций в «КазМунайГаз»
Отправлено: 12.10.22 - 21:26
Цитата:
Хех..
Опять ты о личном.
Ты где то это доказал?
Нет.
Зачем тогда выдумывать?
Добринцофф:
Ссылаться на разные помоешные сайты , размещая тут фейки -это вроде твоя фишка,разве не так?
Ссылаться на разные помоешные сайты , размещая тут фейки -это вроде твоя фишка,разве не так?
Хех..
Опять ты о личном.
Ты где то это доказал?
Нет.
Зачем тогда выдумывать?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 11531
7 млн тенге отдала женщина мошенникам, чтобы получить прибыль от инвестиций в «КазМунайГаз»
Отправлено: 12.10.22 - 21:28
Мошенники всегда были и будут. Раньше на базаре всякие каталы сидели, шарики- стаканчики крутили вертели)) помните? Поэтому пока есть лохи будут и мошенники.
7 млн тенге отдала женщина мошенникам, чтобы получить прибыль от инвестиций в «КазМунайГаз»
Отправлено: 12.10.22 - 21:29
Цитата:
Ладно, понимаю..
Добринцофф:
Если я тут размещу скрин стороннего сайта с рекламой,то модераторы наверное неправильно меня поймут,
Если я тут размещу скрин стороннего сайта с рекламой,то модераторы наверное неправильно меня поймут,
Ладно, понимаю..
7 млн тенге отдала женщина мошенникам, чтобы получить прибыль от инвестиций в «КазМунайГаз»
Отправлено: 12.10.22 - 21:34
Цитата:
Ну что надо опять по новой всё начинать с самого начала?
Ты ссылаешься на YouTube? Ссылаешься.
На Ютубе идёт реклама мошенников,благодаря которой люди теряют свои деньги и влазят в огромные долги? Идет.
По моему этого достаточно.
111:
Ты где то это доказал?
Ты где то это доказал?
Ну что надо опять по новой всё начинать с самого начала?
Ты ссылаешься на YouTube? Ссылаешься.
На Ютубе идёт реклама мошенников,благодаря которой люди теряют свои деньги и влазят в огромные долги? Идет.
По моему этого достаточно.
7 млн тенге отдала женщина мошенникам, чтобы получить прибыль от инвестиций в «КазМунайГаз»
Отправлено: 12.10.22 - 21:37
Цитата:
Хм..
Да, печатая ссылки на НГ.
И там на сайте НГ мошенники?
Ты доказал?
Покажи пожалуйста, я конечно займу твою сторону тогда..
Добринцофф:
Ты ссылаешься на YouTube?
Ты ссылаешься на YouTube?
Хм..
Да, печатая ссылки на НГ.
И там на сайте НГ мошенники?
Ты доказал?
Покажи пожалуйста, я конечно займу твою сторону тогда..
7 млн тенге отдала женщина мошенникам, чтобы получить прибыль от инвестиций в «КазМунайГаз»
Отправлено: 12.10.22 - 21:38
Цитата:
Да ладно Вам, каждый и так сам всё понимает и видит. Оставьте уже это существо с миром.
Добринцофф:
Да ладно Вам, каждый и так сам всё понимает и видит. Оставьте уже это существо с миром.
7 млн тенге отдала женщина мошенникам, чтобы получить прибыль от инвестиций в «КазМунайГаз»
Отправлено: 12.10.22 - 21:38
Цитата:
Ты заходишь на сайты сомнительного содержания,а я в этом виноват?
Если кто то встретиться с женщиной лёгкого поведения,не оденет презерватив и подхватить заразу,то он то же в этом будет винить кого угодно только не себя?
111:
И вот чья это вина, сайта или лично тебя?
И вот чья это вина, сайта или лично тебя?
Ты заходишь на сайты сомнительного содержания,а я в этом виноват?
Если кто то встретиться с женщиной лёгкого поведения,не оденет презерватив и подхватить заразу,то он то же в этом будет винить кого угодно только не себя?
7 млн тенге отдала женщина мошенникам, чтобы получить прибыль от инвестиций в «КазМунайГаз»
Отправлено: 12.10.22 - 21:42
Цитата:
Сайт НГ в Ютубе..
Сомнительного происхождения?
Ты немного лукавишь, не отвечаешь на поставленный вопрос прямо и честно..
Добринцофф:
Ты заходишь на сайты сомнительного содержания,а я в этом виноват?
Ты заходишь на сайты сомнительного содержания,а я в этом виноват?
Сайт НГ в Ютубе..
Сомнительного происхождения?
Ты немного лукавишь, не отвечаешь на поставленный вопрос прямо и честно..
7 млн тенге отдала женщина мошенникам, чтобы получить прибыль от инвестиций в «КазМунайГаз»
Отправлено: 12.10.22 - 21:54
Ладно, можно я тоже попробую объяснить челу. Цитата:
Тебе уже объяснили, что не сайт НГ, а сама платформа, даёт возможность распространять наряду с официальной информацией, также фейки. Поэтому не все источники достоверны и верны. Чего тут не понятного?
Вон тётю на 7-мь лямов нае, - обманули на рекламе в социальных сетях, Ютубе - тоже социальная сеть. Повелась на видео-Рекламу. Так же как и ты, только в других направлениях-ведёшся.
[Исправлено: Эл-починно, 12.10.2022 - 22:05]
111:
Сайт НГ в Ютубе.. Сомнительного происхождения?
Сайт НГ в Ютубе.. Сомнительного происхождения?
Тебе уже объяснили, что не сайт НГ, а сама платформа, даёт возможность распространять наряду с официальной информацией, также фейки. Поэтому не все источники достоверны и верны. Чего тут не понятного?
Вон тётю на 7-мь лямов нае, - обманули на рекламе в социальных сетях, Ютубе - тоже социальная сеть. Повелась на видео-Рекламу. Так же как и ты, только в других направлениях-ведёшся.
[Исправлено: Эл-починно, 12.10.2022 - 22:05]
Re: 7 млн тенге отдала женщина мошенникам, чтобы получить...
Отправлено: 13.10.22 - 00:08
Цитата:
Цитата:
На посмотри вот написано
так кто врёт?
Добринцофф:
Все люди грамотные читать умеют,крупным шрифтом написано 0.01в день.
Все люди грамотные читать умеют,крупным шрифтом написано 0.01в день.
Цитата:
111:
Нет. Ты опять врешь. Не написано там такого.
Нет. Ты опять врешь. Не написано там такого.
На посмотри вот написано
так кто врёт?
Re: 7 млн тенге отдала женщина мошенникам, чтобы получить...
Отправлено: 13.10.22 - 00:19
Цитата:
Ты если ведёшь дискусиию то веди её по правилам,а не выдергивай фразы и расставляя их как тебе удобно.
Ты зашёл на говносайт олимбет и за тобой прицепилась рекламма этого г...а причём здесь НГ?
111:
Ты немного лукавишь, не отвечаешь на поставленный вопрос прямо и честно..
Ты немного лукавишь, не отвечаешь на поставленный вопрос прямо и честно..
Ты если ведёшь дискусиию то веди её по правилам,а не выдергивай фразы и расставляя их как тебе удобно.
Ты зашёл на говносайт олимбет и за тобой прицепилась рекламма этого г...а причём здесь НГ?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 6886
7 млн тенге отдала женщина мошенникам, чтобы получить прибыль от инвестиций в «КазМунайГаз»
Отправлено: 13.10.22 - 02:16
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