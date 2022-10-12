Отправлено: - 21:26

Добринцофф:

Ссылаться на разные помоешные сайты , размещая тут фейки -это вроде твоя фишка,разве не так?

Цитата:Хех..Опять ты о личном.Ты где то это доказал?Нет.Зачем тогда выдумывать?