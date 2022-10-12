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≡ 7 млн тенге отдала женщина мошенникам, чтобы получить прибыль от инвестиций в «КазМунайГаз»
 
 
Страница 3 из 3«123
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45269
7 млн тенге отдала женщина мошенникам, чтобы получить прибыль от инвестиций в «КазМунайГаз»
Отправлено: 12.10.22 - 14:09
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В надежде на высокий доход жительница села Жамбыл оформила 6 кредитов. Рекламу о том, что якобы каждый может иметь прибыль с инвестиций вложенных в платформу «КазМунайГаз», 55-летняя женщина увидела в социальных сетях.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18996
7 млн тенге отдала женщина мошенникам, чтобы получить прибыль от инвестиций в «КазМунайГаз»
Отправлено: 12.10.22 - 21:22
#30
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Вот пожалуйста..



Зашел на один из сайтов..
Дело не в том, что реклама идет на конкретном сайте, дело в том, что ищешь лично ты и она идет за тобой..
Думаю ни у кого она не всплыла, кто не ищет денег под 0.000001 процент годовых?
И вот чья это вина, сайта или лично тебя?
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8935
7 млн тенге отдала женщина мошенникам, чтобы получить прибыль от инвестиций в «КазМунайГаз»
Отправлено: 12.10.22 - 21:24
#31
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Цитата:
111:
А вот ты их защищаешь, мошенников..

А где я защищаю мошенников?
Ссылаться на разные помоешные сайты , размещая тут фейки -это вроде твоя фишка,разве не так?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18996
7 млн тенге отдала женщина мошенникам, чтобы получить прибыль от инвестиций в «КазМунайГаз»
Отправлено: 12.10.22 - 21:26
#32
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Цитата:
Добринцофф:
Ссылаться на разные помоешные сайты , размещая тут фейки -это вроде твоя фишка,разве не так?

Хех..
Опять ты о личном.
Ты где то это доказал?
Нет.
Зачем тогда выдумывать?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11531
7 млн тенге отдала женщина мошенникам, чтобы получить прибыль от инвестиций в «КазМунайГаз»
Отправлено: 12.10.22 - 21:28
#33
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Мошенники всегда были и будут. Раньше на базаре всякие каталы сидели, шарики- стаканчики крутили вертели)) помните? Поэтому пока есть лохи будут и мошенники. :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18996
7 млн тенге отдала женщина мошенникам, чтобы получить прибыль от инвестиций в «КазМунайГаз»
Отправлено: 12.10.22 - 21:29
#34
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Цитата:
Добринцофф:
Если я тут размещу скрин стороннего сайта с рекламой,то модераторы наверное неправильно меня поймут,

Ладно, понимаю..
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8935
7 млн тенге отдала женщина мошенникам, чтобы получить прибыль от инвестиций в «КазМунайГаз»
Отправлено: 12.10.22 - 21:34
#35
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Цитата:
111:
Ты где то это доказал?

Ну что надо опять по новой всё начинать с самого начала?
Ты ссылаешься на YouTube? Ссылаешься.
На Ютубе идёт реклама мошенников,благодаря которой люди теряют свои деньги и влазят в огромные долги? Идет.
По моему этого достаточно.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18996
7 млн тенге отдала женщина мошенникам, чтобы получить прибыль от инвестиций в «КазМунайГаз»
Отправлено: 12.10.22 - 21:37
#36
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Цитата:
Добринцофф:
Ты ссылаешься на YouTube?

Хм..
Да, печатая ссылки на НГ.
И там на сайте НГ мошенники?
Ты доказал?
Покажи пожалуйста, я конечно займу твою сторону тогда..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
926
7 млн тенге отдала женщина мошенникам, чтобы получить прибыль от инвестиций в «КазМунайГаз»
Отправлено: 12.10.22 - 21:38
#37
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Цитата:
Добринцофф:

Да ладно Вам, каждый и так сам всё понимает и видит. Оставьте уже это существо с миром. :lol:
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8935
7 млн тенге отдала женщина мошенникам, чтобы получить прибыль от инвестиций в «КазМунайГаз»
Отправлено: 12.10.22 - 21:38
#38
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Цитата:
111:
И вот чья это вина, сайта или лично тебя?

Ты заходишь на сайты сомнительного содержания,а я в этом виноват?
Если кто то встретиться с женщиной лёгкого поведения,не оденет презерватив и подхватить заразу,то он то же в этом будет винить кого угодно только не себя?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18996
7 млн тенге отдала женщина мошенникам, чтобы получить прибыль от инвестиций в «КазМунайГаз»
Отправлено: 12.10.22 - 21:42
#39
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Цитата:
Добринцофф:
Ты заходишь на сайты сомнительного содержания,а я в этом виноват?

Сайт НГ в Ютубе..
Сомнительного происхождения?
Ты немного лукавишь, не отвечаешь на поставленный вопрос прямо и честно..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
926
7 млн тенге отдала женщина мошенникам, чтобы получить прибыль от инвестиций в «КазМунайГаз»
Отправлено: 12.10.22 - 21:54
#40
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Ладно, можно я тоже попробую объяснить челу. :lol: Цитата:
111:
Сайт НГ в Ютубе.. Сомнительного происхождения?

Тебе уже объяснили, что не сайт НГ, а сама платформа, даёт возможность распространять наряду с официальной информацией, также фейки. Поэтому не все источники достоверны и верны. Чего тут не понятного? 8-)
Вон тётю на 7-мь лямов нае, - обманули на рекламе в социальных сетях, Ютубе - тоже социальная сеть. Повелась на видео-Рекламу. Так же как и ты, только в других направлениях-ведёшся. 8-)

[Исправлено: Эл-починно, 12.10.2022 - 22:05]
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8935
Re: 7 млн тенге отдала женщина мошенникам, чтобы получить...
Отправлено: 13.10.22 - 00:08
#41
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Цитата:
Добринцофф:
Все люди грамотные читать умеют,крупным шрифтом написано 0.01в день.

Цитата:
111:
Нет. Ты опять врешь. Не написано там такого.

На посмотри вот написано

так кто врёт?
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8935
Re: 7 млн тенге отдала женщина мошенникам, чтобы получить...
Отправлено: 13.10.22 - 00:19
#42
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Цитата:
111:
Ты немного лукавишь, не отвечаешь на поставленный вопрос прямо и честно..

Ты если ведёшь дискусиию то веди её по правилам,а не выдергивай фразы и расставляя их как тебе удобно.
Ты зашёл на говносайт олимбет и за тобой прицепилась рекламма этого г...а причём здесь НГ?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6886
7 млн тенге отдала женщина мошенникам, чтобы получить прибыль от инвестиций в «КазМунайГаз»
Отправлено: 13.10.22 - 02:16
#43
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