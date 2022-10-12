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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.10.22 - 22:46
Цитата:
Ты не выдёргивай абзац из предложения, ещё раз
Цитата:
111:
Цитата: Эл-починно: с твитера ил
Цитата: Эл-починно: с твитера ил
Ты не выдёргивай абзац из предложения, ещё раз
Цитата:
Эл-починно:
или ещё откуда выкладываешь,
или ещё откуда выкладываешь,
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.10.22 - 22:47
Цитата:
Хех..
И?
Докажи..
Эл-починно:
починно: с твитера
починно: с твитера
Хех..
И?
Докажи..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.10.22 - 22:48
Цитата:
Тем более исправил..
Свою Ложь?
Эл-починно:
Исправлено: Эл-починно, 12.10.2022 - 22:15]
Исправлено: Эл-починно, 12.10.2022 - 22:15]
Тем более исправил..
Свою Ложь?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.10.22 - 22:50
Вообще, о вас я был более хорошего мнения..
Но сейчас, смотря на эту Ложь, понимаешь, как вы напали на нас..
Но сейчас, смотря на эту Ложь, понимаешь, как вы напали на нас..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.10.22 - 22:52
Цитата:
Что именно?Цитата:
Ещё раз, что именно? откорректировал.
А ты так и не научился читать?
Цитата:
111:
Хех.. И? Докажи..
Хех.. И? Докажи..
Что именно?Цитата:
111:
Тем более исправил.. Свою Ложь?
Тем более исправил.. Свою Ложь?
Ещё раз, что именно? откорректировал.
А ты так и не научился читать?
Цитата:
Эл-починно: А ты свои фейки с твитера или ещё откуда выкладываешь, тоже от своих знакомых?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.10.22 - 23:17
Цитата:
Твитер разумеется, или так и будешь врать?
Эл-починно:
Что именно?
Что именно?
Твитер разумеется, или так и будешь врать?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.10.22 - 23:27
Цитата:
Давай рви дальше, я спать пошёл. Раз чел не понимает русского языка, то и говорить нечего.
Так на всякий случай сного заброшу, так для укрепления нервишек
Цитата:
111:
Твитер разумеется, или так и будешь врать?
Твитер разумеется, или так и будешь врать?
Давай рви дальше, я спать пошёл. Раз чел не понимает русского языка, то и говорить нечего.
Так на всякий случай сного заброшу, так для укрепления нервишек
Цитата:
Эл-починно:
А ты свои фейки с твитера или ещё откуда выкладываешь, тоже от своих знакомых?
А ты свои фейки с твитера или ещё откуда выкладываешь, тоже от своих знакомых?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.10.22 - 23:31
кстати ответа так и не получил, вот ведь как бывает. Претензии другим предъявлять они всегда рады, а на вопросы отвечать не хотят.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 17351
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.10.22 - 23:36
Цитата:
Ты уже живешь в параллельной реальности
111:
понимаешь, как вы напали на нас..
понимаешь, как вы напали на нас..
Ты уже живешь в параллельной реальности
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.10.22 - 23:43
Цитата:
Там реальность только с обеда начинается походу. А всё что позже, грушевый наполняет реальностью.
maxsaf:
Ты уже живешь в параллельной реальности
Ты уже живешь в параллельной реальности
Там реальность только с обеда начинается походу. А всё что позже, грушевый наполняет реальностью.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.10.22 - 01:39
Цитата:
Покажи хоть один мой фейк с Твитера для начала..
И вот когда перестанешь врать, тогда и поговорим .
Эл-починно:
кстати ответа так и не получил,
кстати ответа так и не получил,
Покажи хоть один мой фейк с Твитера для начала..
И вот когда перестанешь врать, тогда и поговорим .
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.10.22 - 02:08
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.10.22 - 02:15
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 3452
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.10.22 - 09:34
Цитата:
Цитата:
Как, отмечал на днях, онлайн-заседание большой семёрки прошло и в Бельгии продолжает свою работу Рамштайн-6. Что и следовало ожидать, союзники Украины в кратчайшие сроки предоставят ПВО и боеприпасы для наступления.
Подробнее здесь:
[Исправлено: Kairat stayer, 13.10.2022 - 09:35]
Kairat stayer:
Эксперты отмечают, что на днях контрмеры примет США, Запад и другие страны, заседания в большой семёрки, Рамштайне, Белом доме и.т.д. Скорее всего дадут бронетехнику для штурма Херсона, истребителями вопрос будут решать, будем наблюдать. Но "кирдык" загнивающим Америке и Западу пока отменяется.
Эксперты отмечают, что на днях контрмеры примет США, Запад и другие страны, заседания в большой семёрки, Рамштайне, Белом доме и.т.д. Скорее всего дадут бронетехнику для штурма Херсона, истребителями вопрос будут решать, будем наблюдать. Но "кирдык" загнивающим Америке и Западу пока отменяется.
Цитата:
Kairat stayer:
На мой взгляд, массированные бомбардировки в ближайшее время прекратятся. Как отметил выше, в противовес США и Запад дадут более современное оружие. Тут, отдельные "грамотеи" говорили нужно применить тактическое ядерное оружие, якобы с НАТО воюем. Тогда, блок НАТО вступит в противодействие. Как, ранее неоднократно отмечал, что решения принимаются в больших кабинетах - его обитателями.
На мой взгляд, массированные бомбардировки в ближайшее время прекратятся. Как отметил выше, в противовес США и Запад дадут более современное оружие. Тут, отдельные "грамотеи" говорили нужно применить тактическое ядерное оружие, якобы с НАТО воюем. Тогда, блок НАТО вступит в противодействие. Как, ранее неоднократно отмечал, что решения принимаются в больших кабинетах - его обитателями.
Как, отмечал на днях, онлайн-заседание большой семёрки прошло и в Бельгии продолжает свою работу Рамштайн-6. Что и следовало ожидать, союзники Украины в кратчайшие сроки предоставят ПВО и боеприпасы для наступления.
Подробнее здесь:
[Исправлено: Kairat stayer, 13.10.2022 - 09:35]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 1191
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.10.22 - 09:43
Цитата:
Как в Киеве снимали «окровавленных» местных жителей 10 октября. Так и готовится картинка для BBC и CNN.
111:
Инфраструктурные объекты..
Инфраструктурные объекты..
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