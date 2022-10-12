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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
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Куратор темы: 111
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
937
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.10.22 - 22:46
#7306
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Цитата:
111:
Цитата: Эл-починно: с твитера ил

Ты не выдёргивай абзац из предложения, ещё раз
Цитата:
Эл-починно:
или ещё откуда выкладываешь,
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19016
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.10.22 - 22:47
#7307
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Цитата:
Эл-починно:
починно: с твитера

Хех..
И?
Докажи..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19016
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.10.22 - 22:48
#7308
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Цитата:
Эл-починно:
Исправлено: Эл-починно, 12.10.2022 - 22:15]

Тем более исправил..
Свою Ложь?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19016
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.10.22 - 22:50
#7309
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Вообще, о вас я был более хорошего мнения..
Но сейчас, смотря на эту Ложь, понимаешь, как вы напали на нас..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
937
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.10.22 - 22:52
#7310
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Цитата:
111:
Хех.. И? Докажи..

Что именно?Цитата:
111:
Тем более исправил.. Свою Ложь?

Ещё раз, что именно? откорректировал. :-P
А ты так и не научился читать?
Цитата:
Эл-починно: А ты свои фейки с твитера или ещё откуда выкладываешь, тоже от своих знакомых?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19016
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.10.22 - 23:17
#7311
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Цитата:
Эл-починно:
Что именно?

Твитер разумеется, или так и будешь врать?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
937
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.10.22 - 23:27
#7312
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Цитата:
111:
Твитер разумеется, или так и будешь врать?

Давай рви дальше, я спать пошёл. Раз чел не понимает русского языка, то и говорить нечего.
Так на всякий случай сного заброшу, так для укрепления нервишек
Цитата:
Эл-починно:
А ты свои фейки с твитера или ещё откуда выкладываешь, тоже от своих знакомых?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
937
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.10.22 - 23:31
#7313
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кстати ответа так и не получил, вот ведь как бывает. Претензии другим предъявлять они всегда рады, а на вопросы отвечать не хотят. :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17351
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.10.22 - 23:36
#7314
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Цитата:
111:
понимаешь, как вы напали на нас..

Ты уже живешь в параллельной реальности :lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
937
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.10.22 - 23:43
#7315
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Цитата:
maxsaf:
Ты уже живешь в параллельной реальности

Там реальность только с обеда начинается походу. А всё что позже, грушевый наполняет реальностью. :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19016
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.10.22 - 01:39
#7316
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Цитата:
Эл-починно:
кстати ответа так и не получил,

Покажи хоть один мой фейк с Твитера для начала..
И вот когда перестанешь врать, тогда и поговорим .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6886
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.10.22 - 02:08
#7317
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6886
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.10.22 - 02:15
#7318
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3452
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.10.22 - 09:34
#7319
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Цитата:
Kairat stayer:
Эксперты отмечают, что на днях контрмеры примет США, Запад и другие страны, заседания в большой семёрки, Рамштайне, Белом доме и.т.д. Скорее всего дадут бронетехнику для штурма Херсона, истребителями вопрос будут решать, будем наблюдать. Но "кирдык" загнивающим Америке и Западу пока отменяется.


Цитата:
Kairat stayer:
На мой взгляд, массированные бомбардировки в ближайшее время прекратятся. Как отметил выше, в противовес США и Запад дадут более современное оружие. Тут, отдельные "грамотеи" говорили нужно применить тактическое ядерное оружие, якобы с НАТО воюем. Тогда, блок НАТО вступит в противодействие. Как, ранее неоднократно отмечал, что решения принимаются в больших кабинетах - его обитателями.


Как, отмечал на днях, онлайн-заседание большой семёрки прошло и в Бельгии продолжает свою работу Рамштайн-6. Что и следовало ожидать, союзники Украины в кратчайшие сроки предоставят ПВО и боеприпасы для наступления.

Подробнее здесь:

[Исправлено: Kairat stayer, 13.10.2022 - 09:35]
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1191
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.10.22 - 09:43
#7320
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Цитата:
111:
Инфраструктурные объекты..

Как в Киеве снимали «окровавленных» местных жителей 10 октября. Так и готовится картинка для BBC и CNN.
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