Отправлено: - 22:52

111:

Хех.. И? Докажи..

111:

Тем более исправил.. Свою Ложь?

Эл-починно: А ты свои фейки с твитера или ещё откуда выкладываешь, тоже от своих знакомых?

Цитата:Что именно?Цитата:Ещё раз, что именно? откорректировал.А ты так и не научился читать?Цитата: