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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
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Куратор темы: 111
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
925
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.10.22 - 22:46
#7306
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Цитата:
111:
Цитата: Эл-починно: с твитера ил

Ты не выдёргивай абзац из предложения, ещё раз
Цитата:
Эл-починно:
или ещё откуда выкладываешь,
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18995
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.10.22 - 22:47
#7307
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Цитата:
Эл-починно:
починно: с твитера

Хех..
И?
Докажи..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18995
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.10.22 - 22:48
#7308
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Цитата:
Эл-починно:
Исправлено: Эл-починно, 12.10.2022 - 22:15]

Тем более исправил..
Свою Ложь?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18995
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.10.22 - 22:50
#7309
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Вообще, о вас я был более хорошего мнения..
Но сейчас, смотря на эту Ложь, понимаешь, как вы напали на нас..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
925
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.10.22 - 22:52
#7310
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Цитата:
111:
Хех.. И? Докажи..

Что именно?Цитата:
111:
Тем более исправил.. Свою Ложь?

Ещё раз, что именно? откорректировал. :-P
А ты так и не научился читать?
Цитата:
Эл-починно: А ты свои фейки с твитера или ещё откуда выкладываешь, тоже от своих знакомых?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18995
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.10.22 - 23:17
#7311
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Цитата:
Эл-починно:
Что именно?

Твитер разумеется, или так и будешь врать?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
925
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.10.22 - 23:27
#7312
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Цитата:
111:
Твитер разумеется, или так и будешь врать?

Давай рви дальше, я спать пошёл. Раз чел не понимает русского языка, то и говорить нечего.
Так на всякий случай сного заброшу, так для укрепления нервишек
Цитата:
Эл-починно:
А ты свои фейки с твитера или ещё откуда выкладываешь, тоже от своих знакомых?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
925
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.10.22 - 23:31
#7313
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кстати ответа так и не получил, вот ведь как бывает. Претензии другим предъявлять они всегда рады, а на вопросы отвечать не хотят. :lol:
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