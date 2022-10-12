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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 3415
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.10.22 - 20:01
Цитата:
Да уж, прибыл в чужую страну, был оккупантом, стал пленным. Говорит на работе вручили повестку и сразу призвали.
В последнем видео Майкл Наки отмечает, что в крупных городах, облавы в общественных местах осуществляют, с целью вручать повестки. Мол второй этап мобилизации начался, далее третьи и т.д. будет.
111:
Интервью одного из самых первых пленных мобиков.. Счастье то какое, остался жив..
Интервью одного из самых первых пленных мобиков.. Счастье то какое, остался жив..
Да уж, прибыл в чужую страну, был оккупантом, стал пленным. Говорит на работе вручили повестку и сразу призвали.
В последнем видео Майкл Наки отмечает, что в крупных городах, облавы в общественных местах осуществляют, с целью вручать повестки. Мол второй этап мобилизации начался, далее третьи и т.д. будет.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.10.22 - 21:08
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.10.22 - 21:10
Цитата:
Так будет пока Россия не сможет удерживать рубежи, защищаться необученными людьми..
Люди то им не нужны..
Kairat stayer:
Мол второй этап мобилизации начался, далее третьи и т.д. будет.
Мол второй этап мобилизации начался, далее третьи и т.д. будет.
Так будет пока Россия не сможет удерживать рубежи, защищаться необученными людьми..
Люди то им не нужны..
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 25449
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.10.22 - 21:12
Цитата:
Бнсик, его любя - называют...
111:
Триколор, на сколько я понимаю, белый, синий красный.
Триколор, на сколько я понимаю, белый, синий красный.
Бнсик, его любя - называют...
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.10.22 - 21:16
Цитата:
Не знаю даже, не встречал
drakon:
Бнсик
Бнсик
Не знаю даже, не встречал
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2922
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.10.22 - 21:21
Цитата:
Неправильное понятие. Триколор легко запомнить - КГБ (Красный-голубой-белый).
drakon:
111: Триколор, на сколько я понимаю, белый, синий красный.
111: Триколор, на сколько я понимаю, белый, синий красный.
Неправильное понятие. Триколор легко запомнить - КГБ (Красный-голубой-белый).
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.10.22 - 21:34
Цитата:
У ебя даже ссылки безграмотные, нет такого слова "мобилизированных" - есть мобилизованных.
111:
Интервью одного из самых первых пленных мобиков.. Счастье то какое, остался жив..
Интервью одного из самых первых пленных мобиков.. Счастье то какое, остался жив..
У ебя даже ссылки безграмотные, нет такого слова "мобилизированных" - есть мобилизованных.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.10.22 - 21:35
Вот так ВСУ снимают свои фейки
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.10.22 - 22:08
Цитата:
Хех..
Речь то шла о горках..
Которые похожи на Триколор..
России..
Опять врем?
Козлов я:
Неправильное понятие. Триколор легко запомнить - КГБ (Красный-голубой-белый).
Неправильное понятие. Триколор легко запомнить - КГБ (Красный-голубой-белый).
Хех..
Речь то шла о горках..
Которые похожи на Триколор..
России..
Опять врем?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.10.22 - 22:09
Цитата:
В Одноклассниках?
Нет, не верю..
Они твои одноклассники если, то как их имена, какой класс и все такое..
И какой выпуск .
[Исправлено: 111, 12.10.2022 - 22:10]
Эл-починно:
Вот так ВСУ снимают свои фейки
Вот так ВСУ снимают свои фейки
В Одноклассниках?
Нет, не верю..
Они твои одноклассники если, то как их имена, какой класс и все такое..
И какой выпуск .
[Исправлено: 111, 12.10.2022 - 22:10]
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.10.22 - 22:14
Цитата:
А ты свои фейки с твитера или ещё откуда выкладываешь, тоже от своих знакомых?
На брудершафт пил небось.
[Исправлено: Эл-починно, 12.10.2022 - 22:15]
111:
В Одноклассниках?
В Одноклассниках?
А ты свои фейки с твитера или ещё откуда выкладываешь, тоже от своих знакомых?
На брудершафт пил небось.
[Исправлено: Эл-починно, 12.10.2022 - 22:15]
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.10.22 - 22:19
Цитата:
Хех..
Докажи..
Эл-починно:
с твитера
с твитера
Хех..
Докажи..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.10.22 - 22:37
Цитата:
Ты до конца не читаешь, сил не хватает? Цитата:
не передёргивай.
Опровергни!
[Исправлено: Эл-починно, 12.10.2022 - 22:38]
111:
Хех.. Докажи..
Хех.. Докажи..
Ты до конца не читаешь, сил не хватает? Цитата:
Эл-починно:
с твитера или ещё откуда выкладываешь,
с твитера или ещё откуда выкладываешь,
не передёргивай.
Опровергни!
[Исправлено: Эл-починно, 12.10.2022 - 22:38]
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.10.22 - 22:39
Цитата:
Значит опять врешь..
Докажи?
Эл-починно:
с твитера ил
с твитера ил
Значит опять врешь..
Докажи?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.10.22 - 22:44
Цитата:
Уже и исправил..
Вот ты значит какой .
Несумевши доказать, вынужден стоять на коленях..
По моему Макиавели, может и Нитше Фридрих..
[Исправлено: 111, 12.10.2022 - 22:46]
Эл-починно:
Исправлено: Эл-починно, 12.10.2022 - 22:15]
Исправлено: Эл-починно, 12.10.2022 - 22:15]
Уже и исправил..
Вот ты значит какой .
Несумевши доказать, вынужден стоять на коленях..
По моему Макиавели, может и Нитше Фридрих..
[Исправлено: 111, 12.10.2022 - 22:46]
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