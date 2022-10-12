Отправлено: - 20:01

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Интервью одного из самых первых пленных мобиков.. Счастье то какое, остался жив..

Цитата:Да уж, прибыл в чужую страну, был оккупантом, стал пленным. Говорит на работе вручили повестку и сразу призвали.В последнем видео Майкл Наки отмечает, что в крупных городах, облавы в общественных местах осуществляют, с целью вручать повестки. Мол второй этап мобилизации начался, далее третьи и т.д. будет.