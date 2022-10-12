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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 487 из 488«1...485486487488»
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Куратор темы: 111
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3415
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.10.22 - 20:01
#7291
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Цитата:
111:
Интервью одного из самых первых пленных мобиков.. Счастье то какое, остался жив..


Да уж, прибыл в чужую страну, был оккупантом, стал пленным. Говорит на работе вручили повестку и сразу призвали.

В последнем видео Майкл Наки отмечает, что в крупных городах, облавы в общественных местах осуществляют, с целью вручать повестки. Мол второй этап мобилизации начался, далее третьи и т.д. будет.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18995
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.10.22 - 21:08
#7292
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Качаемся..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18995
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.10.22 - 21:10
#7293
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Цитата:
Kairat stayer:
Мол второй этап мобилизации начался, далее третьи и т.д. будет.

Так будет пока Россия не сможет удерживать рубежи, защищаться необученными людьми..
Люди то им не нужны..
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25449
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.10.22 - 21:12
#7294
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Цитата:
111:
Триколор, на сколько я понимаю, белый, синий красный.

Бнсик, его любя - называют... :lol: :oops:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18995
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.10.22 - 21:16
#7295
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Цитата:
drakon:
Бнсик

Не знаю даже, не встречал
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2922
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.10.22 - 21:21
#7296
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Цитата:
drakon:
111: Триколор, на сколько я понимаю, белый, синий красный.

Неправильное понятие. Триколор легко запомнить - КГБ (Красный-голубой-белый).
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
925
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.10.22 - 21:34
#7297
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Цитата:
111:
Интервью одного из самых первых пленных мобиков.. Счастье то какое, остался жив..

У ебя даже ссылки безграмотные, нет такого слова "мобилизированных" - есть мобилизованных. 8-)
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
925
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.10.22 - 21:35
#7298
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Вот так ВСУ снимают свои фейки
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18995
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.10.22 - 22:08
#7299
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Цитата:
Козлов я:
Неправильное понятие. Триколор легко запомнить - КГБ (Красный-голубой-белый).

Хех..
Речь то шла о горках..
Которые похожи на Триколор..
России..
Опять врем?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18995
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.10.22 - 22:09
#7300
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Цитата:
Эл-починно:
Вот так ВСУ снимают свои фейки

В Одноклассниках?
Нет, не верю..
Они твои одноклассники если, то как их имена, какой класс и все такое..
И какой выпуск .

[Исправлено: 111, 12.10.2022 - 22:10]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
925
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.10.22 - 22:14
#7301
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Цитата:
111:
В Одноклассниках?

А ты свои фейки с твитера или ещё откуда выкладываешь, тоже от своих знакомых? :-o
На брудершафт пил небось. ;-)

[Исправлено: Эл-починно, 12.10.2022 - 22:15]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18995
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.10.22 - 22:19
#7302
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Цитата:
Эл-починно:
с твитера

Хех..
Докажи..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
925
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.10.22 - 22:37
#7303
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Цитата:
111:
Хех.. Докажи..

Ты до конца не читаешь, сил не хватает? :lol: Цитата:
Эл-починно:
с твитера или ещё откуда выкладываешь,

8-) не передёргивай.
Опровергни! :lol:

[Исправлено: Эл-починно, 12.10.2022 - 22:38]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18995
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.10.22 - 22:39
#7304
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Цитата:
Эл-починно:
с твитера ил

Значит опять врешь..
Докажи?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18995
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.10.22 - 22:44
#7305
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Цитата:
Эл-починно:
Исправлено: Эл-починно, 12.10.2022 - 22:15]

Уже и исправил..
Вот ты значит какой .
Несумевши доказать, вынужден стоять на коленях..

По моему Макиавели, может и Нитше Фридрих..

[Исправлено: 111, 12.10.2022 - 22:46]
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