Отправлено: - 19:50

111:

Ты ходил туда и можешь доказать, что это за год, такие проценты?

[Исправлено: Добринцофф, 12.10.2022 - 19:53]

Цитата:А где в этой рекламе написано что это за год?Я не интересуюсь,но сходил ради интереса там честно написано 0.01% в день и что где тут обман, или мошенничество?