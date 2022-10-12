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≡ 7 млн тенге отдала женщина мошенникам, чтобы получить прибыль от инвестиций в «КазМунайГаз»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45269
7 млн тенге отдала женщина мошенникам, чтобы получить прибыль от инвестиций в «КазМунайГаз»
Отправлено: 12.10.22 - 14:09
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В надежде на высокий доход жительница села Жамбыл оформила 6 кредитов. Рекламу о том, что якобы каждый может иметь прибыль с инвестиций вложенных в платформу «КазМунайГаз», 55-летняя женщина увидела в социальных сетях.
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8929
7 млн тенге отдала женщина мошенникам, чтобы получить прибыль от инвестиций в «КазМунайГаз»
Отправлено: 12.10.22 - 19:50
#15
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Цитата:
111:
Ты ходил туда и можешь доказать, что это за год, такие проценты?

А где в этой рекламе написано что это за год?
Я не интересуюсь,но сходил ради интереса там честно написано 0.01% в день и что где тут обман, или мошенничество?

[Исправлено: Добринцофф, 12.10.2022 - 19:53]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18981
7 млн тенге отдала женщина мошенникам, чтобы получить прибыль от инвестиций в «КазМунайГаз»
Отправлено: 12.10.22 - 20:02
#16
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Цитата:
Добринцофф:
где в этой рекламе написано что это за год?

Хех..
Какой ты предсказуемый..
Пенсионеркам бы это рассказал..
Введение в Заблуждение..
Конечно не мошенничество..
А как же с этой, про кого пишут?
И вот посмотрев на НГ и поверив ей, многие даже и не поймут, что это за день, или за минуту..
И теперь виноват в этом кто, Ютуб, НГ, Телеграмм?
Хотя где ты там видел рекламу в Телеграмме?

[Исправлено: 111, 12.10.2022 - 20:07]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18981
7 млн тенге отдала женщина мошенникам, чтобы получить прибыль от инвестиций в «КазМунайГаз»
Отправлено: 12.10.22 - 20:11
#17
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Это примерно как сахар спекулянты у себя в магазинах продавали за 850, тогда его набирали когда стоил стоил 289..
Мошенничество?
Разумеется..
И при этом ссылались на государство..
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8929
7 млн тенге отдала женщина мошенникам, чтобы получить прибыль от инвестиций в «КазМунайГаз»
Отправлено: 12.10.22 - 20:20
#18
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Цитата:
111:
Введение в Заблуждение..

Где ты там увидел,ввод в заблуждение?
Все люди грамотные читать умеют,крупным шрифтом написано 0.01в день.
А вот на твоём "уважающем себя" сайте Ютуб не просто ввод в заблуждение,а мошенничество ибо в рекламе используются логотипы известных в Казахстане компаний,используется изображение президента Казахстана,а ты ещё умудряешся в своих бесконечных фейках ссылаться на этот сайт.
Цитата:
111:
Это примерно как сахар спекулянты у себя в магазинах продавали за 850, тогда его набирали когда стоил стоил 289..

А где ты тут обман увидел?
Есть сахар ,есть цена 850 если устраивает люди берут,если нет то ищут по 289,в чём обман то?
Ну судя по тому как его расхватывали,по 289 он был только у тебя на картинках в смартфоне. :lol:

[Исправлено: Добринцофф, 12.10.2022 - 20:21]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18981
7 млн тенге отдала женщина мошенникам, чтобы получить прибыль от инвестиций в «КазМунайГаз»
Отправлено: 12.10.22 - 20:28
#19
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Цитата:
Добринцофф:
0.01в день.

Нет.
Ты опять врешь.
Не написано там такого.
И ты же знаешь, что пенсионеров, которые туда придут, все равно обманут, в час такой процент..
Впрочем тот кто

Цитата:
Добринцофф:
Есть сахар ,есть цена 850 если устраивает люди берут,если нет то ищут по 289,в чём обман то? Ну судя по тому как его расхватывали,по 289 он был


Тот не способен понять..
И я да, никогда не брал у таких мошенников по 850, тогда как в свободной продаже он стоил 330 и 450.
Я же не фейки от Астыкжана фоткал..
Тогда как спеуюкулянты сделали Сговор..
Это мошенничество или к тому же преступление?
То то..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18981
7 млн тенге отдала женщина мошенникам, чтобы получить прибыль от инвестиций в «КазМунайГаз»
Отправлено: 12.10.22 - 20:32
#20
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Цитата:
Добринцофф:
ссылаться на этот сайт.

Да, а что?

Докажи теперь что это фейк..
Я же не прошу чего то сложного..
Ну и конечно, после этого не буду ссылаться на ютуб..
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8929
7 млн тенге отдала женщина мошенникам, чтобы получить прибыль от инвестиций в «КазМунайГаз»
Отправлено: 12.10.22 - 20:40
#21
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Цитата:
111:
И я да, никогда не брал у таких мошенников по 850, тогда как в свободной продаже он стоил 330 и 450.

Вот ты поплыл уже,аргументы закончились?
Скажи мне причём тут сахар?
Ты статью читал вообще,где там про сахар написано?
Женщина увидела мошенническую рекламу и её обманули 7млн,ну что эта женщина пришла в магазин за сахаром и её там обули на 7млн?
Цитата:
111:
Докажи теперь что это фейк..

Я понятия не имею о чём там речь и ничего доказывать не собираюсь,на ютуб можно выложить всё, что угодно и кем угодно.Никто это не проверяет,а ты выдаёшь инфу оттуда как за чистую монету.
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8929
7 млн тенге отдала женщина мошенникам, чтобы получить прибыль от инвестиций в «КазМунайГаз»
Отправлено: 12.10.22 - 20:42
#22
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Цитата:
111:
И я да, никогда не брал у таких мошенников по 850

Конечно ты его мешками пакетами и тележками в астыкжане скупал,сам здесь хвастался,вот из за таких хапуг,другим и не хватало.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18981
7 млн тенге отдала женщина мошенникам, чтобы получить прибыль от инвестиций в «КазМунайГаз»
Отправлено: 12.10.22 - 20:45
#23
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Цитата:
Добринцофф:
понятия не имею о чём там речь

Ты же за Телеграмм завел речь, не так?
Теперь Ютуб.
Про сахар это как сравнение.
Про 0.00001 процент годовых тоже
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18981
7 млн тенге отдала женщина мошенникам, чтобы получить прибыль от инвестиций в «КазМунайГаз»
Отправлено: 12.10.22 - 20:49
#24
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Цитата:
Добринцофф:
не интересуюсь,но сходил ради интереса там честно написано 0.01% в день и

У меня дед, пенсионер так попал, 140 тысяч взял, 400 отдали.
На телефон звонили бесконечно..
Типа пенсионерам все бесплатно
Мой отец тоже накололи, такие вот, он отдал им из деньги, но не отдал эти 0.00001 проценты.
Так и умер, не отдав их из принципа
А вот ты их защищаешь, мошенников..

[Исправлено: 111, 12.10.2022 - 21:06]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18177
7 млн тенге отдала женщина мошенникам, чтобы получить прибыль от инвестиций в «КазМунайГаз»
Отправлено: 12.10.22 - 20:55
#25
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грушевые аргументы в ход пошли.
ничего нового.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18981
7 млн тенге отдала женщина мошенникам, чтобы получить прибыль от инвестиций в «КазМунайГаз»
Отправлено: 12.10.22 - 20:59
#26
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Цитата:
alex_60:
грушевые аргументы в ход пошли.

Кто то нуждается в том, чтобы мошенников защищать?

[Исправлено: 111, 12.10.2022 - 21:00]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18981
7 млн тенге отдала женщина мошенникам, чтобы получить прибыль от инвестиций в «КазМунайГаз»
Отправлено: 12.10.22 - 21:12
#27
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Цитата:
Добринцофф:
написано 0.01в день.

Никто не осознает, и не могут пользоваться калькулятором, что это минимум 47 процентов годовых, до 80ти..
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8929
7 млн тенге отдала женщина мошенникам, чтобы получить прибыль от инвестиций в «КазМунайГаз»
Отправлено: 12.10.22 - 21:18
#28
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Цитата:
111:
Ты же за Телеграмм завел речь, не так? Теперь Ютуб.

Я про Ютуб писал ,с самого начала,перечитай ещё раз.
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