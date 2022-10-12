Re: Срок выплат по уходу за ребенком предложили продлить до 3...

Отправлено: - 18:47

Вот это то и необходимо..

У нас и так рожают хорошо, но нужна более лучше обеспеченность..

Посмотрите, наши многодетные матери покупают жилье в каких то там Кунаях, Береке, Аэропортах и Юбилейных из за недостатка денег.

Они должны покурать жилье в центре, там работать, там творить как говорится..

Но из за безденежья селятся в какие то окраины..