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≡ Срок выплат по уходу за ребенком предложили продлить до 3 лет
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45269
Срок выплат по уходу за ребенком предложили продлить до 3 лет
Отправлено: 12.10.22 - 16:35
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Срок выплат пособия по уходу за ребенком в Казахстане предложили продлить до трех лет. Кроме того, депутаты Народной партии предложили ввести универсальное детское пособие до 18 лет как безусловную поддержку всех детей;
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18168
Re: Срок выплат по уходу за ребенком предложили продлить до 3...
Отправлено: 12.10.22 - 16:35
#1
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//Депутаты фракции Народной партии Казахстана//

постоянно что то предлагают.
с заботой о народе.
только выхлоп нулевой.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18963
Re: Срок выплат по уходу за ребенком предложили продлить до 3...
Отправлено: 12.10.22 - 18:47
#2
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Вот это то и необходимо..
У нас и так рожают хорошо, но нужна более лучше обеспеченность..
Посмотрите, наши многодетные матери покупают жилье в каких то там Кунаях, Береке, Аэропортах и Юбилейных из за недостатка денег.
Они должны покурать жилье в центре, там работать, там творить как говорится..
Но из за безденежья селятся в какие то окраины..
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