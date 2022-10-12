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≡ 7 млн тенге отдала женщина мошенникам, чтобы получить прибыль от инвестиций в «КазМунайГаз»
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45269
7 млн тенге отдала женщина мошенникам, чтобы получить прибыль от инвестиций в «КазМунайГаз»
Отправлено: 12.10.22 - 14:09
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В надежде на высокий доход жительница села Жамбыл оформила 6 кредитов. Рекламу о том, что якобы каждый может иметь прибыль с инвестиций вложенных в платформу «КазМунайГаз», 55-летняя женщина увидела в социальных сетях.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
472
Re: 7 млн тенге отдала женщина мошенникам, чтобы получить...
Отправлено: 12.10.22 - 14:09
#1
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О чем думают такие люди? Кто вам подарит деньги? Работать надо, а не ждать дивиденды...
Потом такие "инвесторы" кричат, что государство должно способствовать в списании кредитов и так далее...

Единственный (на мой взгляд) легальный и безболезненный способ приумножить свои кровные - это депозит.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2862
Re: 7 млн тенге отдала женщина мошенникам, чтобы получить...
Отправлено: 12.10.22 - 14:43
#2
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Цитата:
vofkakst:
легальный и безболезненный способ приумножить свои кровные

депозит не приумножит деньги, а лишь частично компенсирует то, что сожрет инфляция.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8920
Re: 7 млн тенге отдала женщина мошенникам, чтобы получить...
Отправлено: 12.10.22 - 18:30
#3
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Цитата:
111:
По поводу Фейкового телеграмма.. Хотя там новости из первых рук.. Заходим на него, видим этот Ужасающий Фейк..

Цитата:
111:
Но.. Теперь перепроверяем его, на Уважающих себя каналах, тот же Ютуб

Ютуб уважающий себя канал?
Так ты оттуда свои фейки распространяешь?
А тебя не смущает ,что на ютубе без зазрения совести распространяется мошенническая реклама"Казмунайгаза" в которой используется логотип "Каспия" и изображение Токаева?
Из-за этой рекламы сколько людей влетели на деньги,а для тебя это образцовый уважающий себя канал?
Ютуб это просто бизнес,за деньги маму родную продадут.
На днях там была реклама в которой уже Илон Маск обещал каждому казахстанцу по 1млн,а ты давай и дальше ссылайся на эту помойку
:-x
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8920
Re: 7 млн тенге отдала женщина мошенникам, чтобы получить...
Отправлено: 12.10.22 - 18:32
#4
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Цитата:
юля елиссева:
депозит не приумножит деньги, а лишь частично компенсирует то, что сожрет инфляция

Ну так расскажите на Юля,что в наше время не сожрёт инфляция?
Куда вкладываться?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18963
7 млн тенге отдала женщина мошенникам, чтобы получить прибыль от инвестиций в «КазМунайГаз»
Отправлено: 12.10.22 - 18:38
#5
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Цитата:
Добринцофф:
Ютуб это просто бизнес,за деньги маму родную продадут. На днях там была реклама в которой уже Илон Маск обещал каждому казахстанцу по 1млн,а ты давай и дальше ссылайся на эту помойку

Уж не знаю, зачем ты тут эту тему поднял, но:



Думаю тебе это нужно говорить не мне..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18963
7 млн тенге отдала женщина мошенникам, чтобы получить прибыль от инвестиций в «КазМунайГаз»
Отправлено: 12.10.22 - 18:41
#6
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Цитата:
Добринцофф:
А тебя не смущает ,что на ютубе без зазрения совести распространяется мошенническая реклама"Ка

Скажи, на каких сайтах с рекламами все чисто, назови хоть одну правдивую рекламу на Уважающем себя сайте, как и сам сайт.
Хотя бы для личного понимания..
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