Отправлено: - 18:30

111:

По поводу Фейкового телеграмма.. Хотя там новости из первых рук.. Заходим на него, видим этот Ужасающий Фейк..

111:

Но.. Теперь перепроверяем его, на Уважающих себя каналах, тот же Ютуб

Цитата:Цитата:Ютуб уважающий себя канал?Так ты оттуда свои фейки распространяешь?А тебя не смущает ,что на ютубе без зазрения совести распространяется мошенническая реклама"Казмунайгаза" в которой используется логотип "Каспия" и изображение Токаева?Из-за этой рекламы сколько людей влетели на деньги,а для тебя это образцовый уважающий себя канал?Ютуб это просто бизнес,за деньги маму родную продадут.На днях там была реклама в которой уже Илон Маск обещал каждому казахстанцу по 1млн,а ты давай и дальше ссылайся на эту помойку